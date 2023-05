Allgemein | STAR NEWS

Patricia Blanco und Andreas Ellermann: Liebes-Aus

DE Deutsche Promis - Überraschend kommt das Liebes-Aus von Patricia Blanco (52) und Andreas Ellermann (58) wohl nicht wirklich. Schon länger hat die TV-Persönlichkeit den Hamburger Immobilien-Millionär und Radiomoderator nicht mehr zu Events begleitet.

Patricia Blanco bleibt vorerst im Haus wohnen

Im Februar hatte er auf Instagram geseufzt: “Ich habe dich so geliebt und bin leider enttäuscht worden. Ich weine nur noch. Ich habe alles gegeben und doch verloren." Und zu 'Bild' sagte er damals: "Es geht nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr." Jetzt wohl das endgültige Aus, wie das Boulevardblatt meldet. "Wir haben uns getrennt und sind zu der Auffassung gekommen, dass jeder alleine leben sollte", wird der Moderator zitiert. Doch es soll alles im Guten geendet sein, man sei friedlich auseinander gegangen. Andreas zeigt sich großzügig, fügt hinzu, dass er erstmal aus seinem eigenen Haus ausgezogen sei, bis Patricia etwas neues gefunden hat. "Irgendwann will ich natürlich in mein eigenes Haus zurück. Ich werde Patricia weiterhin unterstützten, sie hat ein großzügiges Übergangsangebot von mir bekommen, was sie bereits unterschrieben hat."

Andreas Ellermann ist Single

Das seien die vier Jahre wert, die er mit Patricia Blanco verbracht hatte, betonte Andreas Ellermann. "Ich bin kein Schurke, der einfach die Schlösser wechselt und eine Frau rausschmeißt. Sie kann erst mal im Haus bleiben. Ich gehe ins Hotel – der Klügere gibt nach." Klar, dass es natürlich auch Fragen zu der Frau gibt, mit der der Immobilien-Millionär in letzter Zeit häufiger gesehen wurde. Andreas hat Nadja Abd el Farrag (58) eine Wohnung finanziert, will der Bohlen-Ex wieder auf die Füße helfen. "Wir sind freundschaftlich verbunden und ich unterstütze sie in einer schwierigen Phase ihres Lebens", so Andreas, der jedoch betont, dass er Single ist.

Eifersüchtig will Patricia Blanco nicht gewesen sein, wie sie kürzlich auf Instagram versicherte: "Auf die Frau kann ich gar nicht sauer sein, weil ja eine gute Tat an ihr vollbracht worden ist." Dennoch bleibt der Schatten eines Zweifels, ob Naddel nicht doch eine Rolle gespielt hat beim Liebes-Aus mit Andreas Ellermann.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci/Geisler-Fotopress