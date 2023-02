Allgemein | STAR NEWS

Ein Korb von Andreas Ellermann: So leicht lässt sich Patricia Blanco nicht abservieren

DE Deutsche Promis - Andreas Ellermann (56) hat genug von seiner kapriziösen Freundin Patricia Blanco (51) und erklärte öffentlich das Liebs-Aus. Doch Schluss ist erst, wenn sie das sagt, findet die Reality-TV-Persönlichkeit, die sich von ihm ein Luxusleben mit Reisen und Beauty-OPs bezahlen ließ. Wie lange hält der Entertainer und Multimillionär die Nonstop-Dramen noch aus?

Andreas Ellermann am Ende seiner Kräfte

Auf Instagram schüttete Andreas seinen Follower*innen sein Herz aus: "Ich habe dich so geliebt und bin leider enttäuscht worden. Ich weine nur noch. Ich habe alles gegeben und doch verloren." Und zu 'Bild' sagte er: "Es geht nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr." 2019 hatte sich das Paar verliebt, beide wollten, das mehr daraus wird. Doch trotz mehrfacher Verlobungsversuche schafften es die beiden noch nicht in die Nähe eines Traualtars, woran nicht zuletzt Patricias Temperament schuld zu sein scheint: Einen 6000 Euro teuren Platinring warf sie vor Wut mal eben ins Meer, einen weiteren Antrag lehnte sie ab, weil er nicht einfallsreich genug über die Bühne ging. Gegenüber ‘Bild’ beteuerte Patricia nun, dass es ihr weiterhin ernst ist mit Andreas.

Patricia Blanco will an sich und dieser Liebe arbeiten

Jetzt gibt sie zu, dass sie nicht ganz unschuldig am drohenden Liebes-Aus ist, und sie gelobt Besserung: "Auch ich habe Fehler gemacht, mache jetzt eine Therapie. Aber ich trenne mich nicht. Andreas ist der Mann, den ich liebe und eines Tages heiraten möchte." Dass Andreas lieber einen Schlussstrich ziehen würde, könnte auch mit seinem Herzinfarkt im Dezember 2022 zu tun haben. Eben noch hatte der Moderator einen Lottoschein eingelöst, der ihn 42.000 Euro reicher machte, da brach er nur wenige Stunden später zusammen. "Die Ärzte haben mir gesagt, wenn ich nicht sofort ins Krankenhaus gefahren wäre, hätte ich am nächsten Tag tot sein können. Mittlerweile bin ich mit Medikamenten gut eingestellt, habe elf Kilo verloren, die Pumpleistung hat sich stabilisiert. Ich muss mein Leben nun ändern", sagte er danach zu ‘Bild’. "Ich habe gute Werte und werde jetzt abnehmen, abnehmen, abnehmen", und Alkohol sei auch gestrichen. "Heute ist mein erster Geburtstag", sagte er und erklärte, sein Leben ändern zu wollen. Ob in diesem Leben noch ein Platz für Patricia Blanco ist? Warten wir es ab.

