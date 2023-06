Allgemein | STAR NEWS

„Konsum, Konsum, Konsum“: Andreas Ellermanns harte Worte über Patricia Blanco

DE Deutsche Promis - Die Trennung von Patricia Blanco (52) und Andreas Ellermann (58) war in den letzten Wochen zunächst eine Randerscheinung der Geschehnisse rund um den Moderator. Der machte mehr Schlagzeilen mit seinen Bemühungen, Nadja Abd el Farrag (58) wieder auf die Beine zu helfen.

"Großzügiges Übergangsangebot"

Doch vor wenigen Tagen meldete sich Patricia zurück. "Er war schon die Liebe meines Lebens", versicherte die Reality-Queen im Gespräch mit RTL. Aber die Tochter von Roberto Blanco (86) denkt, dass das Grundkonzept ihrer Beziehung nicht sehr solide war. "Eins der größten Probleme war eben immer dieses nach außen leben – also alles vermarkten." Es war in der Tat so, dass beide gern mit der Presse sprachen, und damit scheinen sie auch jetzt weitermachen zu wollen. Andreas hatte sich zunächst großzügig gegenüber seiner Ex gezeigt, war aus seinem eigenen Haus ausgezogen und ließ es sich in einem Luxushotel gutgehen. Sie habe ein "großzügiges Übergangsangebot" erhalten, erklärte er gegenüber 'Bild'. "Ich bin kein Schurke, der einfach die Schlösser wechselt und eine Frau rausschmeißt. Sie kann erst mal im Haus bleiben."

Kleinkrieg zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann

Ganz so rosig sehen die Dinge zwischen den beiden aber wohl nicht aus, denn in der Sendung 'Volles Haus' klagte Andreas Ellermann über Patricia Blanco: "Es ging immer nur um Konsum, Konsum, Konsum." Gegenüber 'Bild' zeigte er sich ebenfalls kritisch: "Ich habe ihr am Anfang freiwillig teuren Schmuck und Taschen geschenkt. Für unsere Vatikan-Reise gab es zum Beispiel ein Platin-Kreuz mit Brillis vom Edel-Juwelier 'Tiffany'. Aber nach einem Jahr wurden die Wünsche so groß, dass ich nicht mehr freiwillig schenken konnte. Bei mir wurden nur noch Wunschlisten abgefordert. Ich fühlte mich eingeengt und erdrückt." Immerhin hielten die beiden es vier Jahre lang miteinander aus, doch jetzt packt den Immobilien-Millionär die Reue, denn Patricia soll einen Anwalt eingeschaltet haben: "Ihre Gier nach Luxus hat unsere Liebe zerstört. Ich bin nur noch traurig und am Ende. Hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich ihr nie diesen Vertrag angeboten. Ich fühle mich ausgenutzt!" Kommt jetzt der Rosenkrieg zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann?

