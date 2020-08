Allgemein | STAR NEWS

Ozzy Osbourne: Sein Biopic wird nicht jugendfrei

DE Showbiz - Ozzy Osbourne (71) hatte in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, musste sich operieren lassen, machte vor kurzem seine Parkinson-Diagnose öffentlich. Doch Ozzy ist unverwüstlich, und seine Beschwerden halten ihn nicht davon ab, gemeinsam mit seinem Sohn Jack sein Biopic vorzubereiten.

Ein Erwachsenenfilm für Erwachsene

Der Film werde jedoch erst ab 18 freigegeben, denn Sharon und Ozzy wollen eine andere Herangehensweise wählen, als es beispielsweise die Macher hinter 'Bohemian Rhapsody' über Freddie Mercury getan hatten. Sharon Osbourne erklärte diesbezüglich gegenüber dem 'Rolling Stone': "Es ist nicht wie jede andere Geschichte. Es ist nicht einfach: 'Rock'n Roll, verrückt, und jetzt bin ich Opa.' Ich wird viel mehr als das. Ich verstehe, warum sie (bei 'Bohemian Rhapsody') die Herangehensweise gewählt hatten, weil es sich an eine jüngere Generation richtete. Es war so sauber und brav, hat dann aber eine ganz neue Generation an die Musik von Queen herangeführt. Das war fantastisch. Ich halte es aber nicht für einen großartigen Film. Es wurde halt alles auf nett gebügelt, und so wurde es zu einem Kitschpostkartenfilm. Unser Film wird wesentlich echter. Wir wollen nicht, dass alles nett, steril und sauber ist. Wir drehen den Film nicht für Kinder. Es ist ein Erwachsenenfilm für Erwachsene."

Ozzy Osbourne und seine andere Hälfte

Sharons und Ozzys Sohn Jack verriet derweil, dass bereits ein Drehbuchautor an dem Skript für den Streifen werkele. Des weiteren erklärte Jack: "Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns auf die Jahre zwischen 1979 und 1996 konzentrieren. Ich kann nicht zu viel verraten, aber der Film befindet sich in der steten Entwicklung." Ozzy ließ sich ein bisschen mehr entlocken: "Wie ich es verstehe, dreht es sich um Sharon und mich, um unsere Beziehung. Wie wir uns getroffen, uns verliebt und geheiratet haben. Sie ist meine andere Hälfte. Sie ist enorm gewachsen mit mir, und ich bin enorm mit ihr gewachsen. Sharon will, dass mich ein unbekannter Darsteller spielt." Weitere Details gibt es aber noch nicht.