Oscars 2023: Selena Gomez und The Weeknd auf der Shortlist für Filmmusik-Awards

DE Showbiz - Der Countdown läuft: Am Mittwoch (21. Dezember) gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, wer sich in zehn Kategorien Hoffnungen auf einen Oscar machen darf. Sie veröffentlichte die Shortlists für die Kategorien Dokumentarfilm, Dokumentar-Kurzfilm, Internationaler Film, Make-up und Haare, Musik (Original-Filmmusik), Musik (Original-Song), Animationskurzfilm, Kurzfilm, Ton und Visuelle Effekte.

Taylor Swift und Selena Gomez hoffen auf einen Oscar

Unter den Kandidat*innen, die für den Preis für den besten Filmsong infrage kommen, gehört Taylor Swift mit 'Carolina' aus dem Film 'Where The Crawdads Sing' ('Der Gesang der Flusskrebse'). Allerdings sind auch Rihannas 'Lift Me Up' aus 'Black Panther: Wakanda Forever', Lady Gagas 'Hold My Hand' aus 'Top Gun: Maverick', The Weeknds 'Nothing Is Lost (You Give Me Strength) ' aus 'Avatar: The Way of Water', David Byrnes 'This Is a Life' aus 'Everything Everywhere All At Once', Selena Gomez' 'My Mind And Me' aus ihrem Dokumentarfilm mit demselben Titel, Diane Warrens 'Applause' aus 'Tell It Like A Woman', LCD Soundsystems 'New Body Rhumba' aus 'White Noise' und Giveons 'Time' aus 'Amsterdam' nominiert.

Im Januar stehen die Nominierungen fest

Die Academy-Mitglieder, die für die Musik-Nominierungen zuständig sind, werden die beiden Shortlists im Januar durchgehen, um jeweils fünf Songs und Filmscores für Oscars zu nominieren, berichtete 'Variety'. Für Taylor Swift und Rihanna wären es die ersten Oscar-Nominierungen, während es für The Weeknd bereits die zweite wäre. Lady Gaga durfte für 'Shallow' aus dem Film 'A Star Is Born' 2018 schon einen Oscar mit nach Hause nehmen, und David Byrne bekam 1987 einen, weil er die Filmmusik zu 'Der letzte Kaiser' mitkomponierte. Und Diane Warren gewann bereits einen Ehren-Oscar für ihre beeindruckende Karriere im Bereich der Filmmusik. Die Oscar-Verleihung findet am 12. März 2023 in Los Angeles statt.

