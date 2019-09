Allgemein | STAR NEWS

One Direction: Liam Payne und Louis Tomlinson konnten sich nicht ausstehen

DE Showbiz - Bevor die Boyband One Direction sich auflöste, schienen die fünf Mitglieder sich blendend zu verstehen. Doch das war nicht immer der Fall, denn Liam Payne (26) und Louis Tomlinson (27) konnten sich zunächst nicht ausstehen.

Wer ist hier der Boss?

Als die fünf Sänger zusammengewürfelt wurden, mussten die beiden Liam zufolge erst lernen, den anderen zu tolerieren, denn zu Beginn der Band-Geschichte war es für sie sogar schwierig, zusammen in einem Raum zu sein.

Der Grund: Beide sahen sich als inoffiziellen Anführer der Gruppe. "Als wir in der Band waren fühlte es sich so an, denn er war der Älteste, und ich hatte schon so lange gesungen, das brachte uns in eine seltsame Situation", sagte Liam Payne gegenüber 'Hits Radio'.

Liam Payne und Louis Tomlinson lache heute darüber

Der Kampf um die Vorherrschaft ging sogar so weit, dass die beiden sich "total gehasst" hätten. Rückblickend kann Liam jedoch über die Fehde mit Louis Tomlinson lachen, zumal die beiden mittlerweile eng befreundet sind: "Es war lustig. Wir haben es gut verborgen."

© Cover Media