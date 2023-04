Allgemein | STAR NEWS

Olivia Jones: Zu freiheitsliebend für feste Beziehungen

DE Deutsche Promis - Drag-Queen Olivia Jones (53) kann mit häuslicher Zweisamkeit wenig anfangen, eine langfristige Beziehung wäre so gar nicht für sie, aber sie führt trotzdem ein zufriedenes Leben, wie sie in einem RTL-Interview versicherte.

“Sexuell komplett ausgelastet”

Erstens hat sie ja ihre 'Olivia Jones-Familie' im Beruf um sich, die sich um ihre Bars und Clubs in Hamburg kümmert und die sie bei Auftritten begleitet. Außerdem sei sie "sexuell komplett ausgelastet", da müsse man sich keine Sorgen machen. Zweisamkeit passe nicht zu ihr, das sei zu schwierig. "Ich bin freiheitsliebend und gehe auch ungern Kompromisse ein." So konzentriert sich der Star voll auf das Berufsleben, das schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es vergehen allein zwei Stunden, bis sie in voller Montur kamerareif sei.

Olivia Jones freut sich auf den ESC

So gestylt wird sich Olivia Jones auch den Eurovision Song Contest ESC anschauen, der am 13. Mai in Liverpool veranstaltet wird und bei dem die Hamburger Band Lord of the Lost für Deutschland an den Start geht. Sänger Chris Harms wohnt wie Olivia Jones im Stadtteil St. Pauli, den sie beide heiß und innig lieben. Für die Clubbesitzerin steht fest, dass die Band es "einfach rocken" wird und das die Jungs coole Vertreter der Hansestadt sind, wie sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur über sie schwärmte. Außerdem sei sie ein "riesengroßer ESC-Fan". Und das schon ganz lange, denn in St. Pauli fand dazu lange Zeit immer eine große Sause statt. “Ich kenne ganz, ganz viele Künstler, ob es nun Mary Roos ist, die schon ESC gemacht hat oder Conchita Wurst, die mir auch gesagt hat, was das für ein großes Abenteuer ist."

Für den ESC-Fan führt der Wettbewerb einfach schön zusammen. "Egal aus welcher Religion man kommt, aus welcher Kultur oder auch welchem Land man kommt. Und dafür steht der ESC und deshalb gefällt mir das so gut." Dann hoffen wir mal mit Olivia Jones, dass Deutschland dieses Jahr mehr Punkte bekommt als beim letzten Mal.

