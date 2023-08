Allgemein | STAR NEWS

Olivia Jones: Fan-Kritik wegen ihrer Freundschaft mit Iris Klein

DE Deutsche Promis - Mit bunten Bildern und einem launigen Posting wollte Olivia Jones (53) nur von ihrem letzten Wochenende schwärmen, doch das ging nach hinten los, weil viele Follower ihr Vorwürfe machten. Der Grund: Die Drag Queen ist mit Iris Klein (56) befreundet geblieben, obwohl deren neuer Freund mit rechten Sprüchen auf sich aufmerksam machte, von denen sich Iris nicht distanzierte. Nun gerät auch Olivia in den rechtsdrehenden Strudel der Kritik. Aber das ist nicht der einzige Grund.

Olivia Jones’ Party-Nacht in Hamburg

Olivia Jones schlug sich nach der Trennung von Iris und Peter Klein auf die Seite von Iris, wollte am Wochenende deren Unabhängigkeit und ihren neuen Look mit frisch gemachten Brüsten feiern. “Das war ja wieder ein krasses Wochenende: Erst CSD und dann hat mich meine Busenfreundin Iris Klein mit ihrem neuen Freund, dem geheimnisvollen Mr. T, besucht“, schwärmte Olivia am Montag (7. August) auf Instagram von dem lustigen Abend auf dem Hamburger Kiez, wo man “ordentlich abgefeiert“ habe. Schön, dass es Iris so geht gehe nach all den Dramen, fand Olivia. Doch das sahen manche Fans anders, denn manche finden, dass Iris in dem Scheidungsdrama keine gute Figur machte.

Iris Klein wird als Lügnerin bezeichnet

“Finde Dich ja cool, aber eine Person zu hypen, die seit Monaten so eine Schmierenkomödie abzieht, dabei nachweislich lügt, finde ich dann ziemlich uncool!“, meldet sich eine Followerin zu Wort, die Iris, die Mutter von Daniela Katzenberger (36), kritisch sieht. Von einem anderen Follower heißt es: “Sehr schade, dass Du diesen Personen eine Plattform gibst. Wir haben Dich immer sehr geschätzt aber jetzt sind wir sehr enttäuscht.“ Während sie ihre Scheidungsquerelen nicht ungeschehen macht, möchte Iris ihren Ruf und den ihres Partners unbedingt aufpolieren. Deshalb kündigte sie kürzlich an, im nächsten Jahr auf einem Wagen beim Christopher Street Day mitfahren zu wollen: “Dann hören vielleicht endlich mal die Gerüchte von den Hatern auf, dass wir braun, rechts oder homophob sind. Das erfinden die Hater, das entspricht nicht den Tatsachen”, kündigte sie in einer Instagram-Story an. Ob das alles so einfach ist? Für die Schadensbegrezung müssen sich sowohl Iris Klein als auch Olivia Jones wohl noch etwas mehr einfallen lassen.

