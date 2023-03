Allgemein | STAR NEWS

Olivia Jones geht an ihre Grenzen: „In Deutschland ist das Thema leider ein Tabuthema“

DE Deutsche Promis - Eine solche Doku hätte man von Olivia Jones (53) nicht unbedingt erwartet. Ab Mittwoch (15. März) erkundet Deutschlands bekannteste Drag Queen in 'Sterben für Anfänger' auf RTL+ das Thema Tod.

Nachdenklich nach dem Tod ihres Vaters

An der Seite von Steffen Hallaschka (51) betrachtet die Kiez-Größe alle Aspekte des Lebensendes, welches wir im Alltag buchstäblich totschweigen. "In Deutschland ist das Thema leider ein Tabuthema. Man redet nicht mit Freunden drüber, schon gar nicht innerhalb der Familie. Das ist der falsche Weg", erklärte Olivia gegenüber dem 'RedaktionsNetzwerk Deutschland'. Das sei in anderen Kulturen ganz anders. "Mit unserer Dokuserie wollen wir das Sterben und den Tod endlich wieder auch in unserer westlichen Welt aus der Tabuzone holen." Der Tod ihres Vaters habe zudem sie zum Nachdenken über ihre eigene Sterblichkeit gebracht.

Olivia Jones will nichts bereuen

Natürlich gingen die Dreharbeiten Olivia Jones nah. "Ich habe viele Facetten rund um das Sterben kennengelernt", so die Drag Queen. "Ich hatte noch nie zuvor eine Leiche gesehen oder jemanden, der den eigenen Tod vor Augen hat. Gerade die Begegnungen mit Sterbenden haben mich am meisten fürs Leben gelehrt." Jetzt sei ihr erst so richtig bewusst geworden, wie endlich das Leben doch sei: "Ich genieße jetzt viel mehr. Und ich will vor allem eines nicht: auf dem Sterbebett etwas bereuen." In der Pressemeldung gesteht sie auch: ""Ich habe vieles verdrängt. Olivia Jones war für mich immer ein Schutzpanzer, aber dieses Experiment ging direkt ins Herz." Wer Steffen Hallaschka und Olivia Jones bei ihrem Experiment zuschauen möchte: Los geht's auf RTL+ ab 22.35 Uhr.

Bild: Axel Heimken/picture-alliance/Cover Images