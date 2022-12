Allgemein | STAR NEWS

Öfter mal was Neues: Florian David Fitz hat auch schon mal Silvester allein verbracht

DE Deutsche Promis - Zum Jahreswechsel ganz allein? Für die meisten unvorstellbar, doch Florian David Fitz (48) hat es bereits ausprobiert, wie er in einem Interview für die neueste Ausgabe des Magazins 'Barbara' ausplauderte.

Kurz vor zwölf war Schluss

"Zuletzt fand ich es megaerfrischend, mich ab und an den gesellschaftlichen Erwartungen zu widersetzen", gestand der Schauspieler ('Der Nachname') seiner Gastgeberin Barbara Schöneberger (48). Das kann bei ihm eben auch mal ganz spontan passieren: "Ich war bei Freunden zum Essen, bin kurz vor zwölf aufgestanden und habe gesagt: Ich verbringe den Jahreswechsel mal alleine." Der Grund für diesen eher ungewöhnlichen Schritt? Er habe einfach noch mal die Gelegenheit gehabt, über das alte Jahr ungestört nachzudenken. Doch dabei habe er auch etwas gelernt, betonte der Darsteller weiter.

Florian David Fitz will mit Traditionen brechen

Florian David Fitz wurde klar, dass er nicht immer Konventionen folgen muss: "Ich kann diese erlernten Rituale einfach brechen. Es ist ganz allein meine Entscheidung, was ich an so einem Tag mache, und wenn ich Lust habe zu schlafen, während es um mich herum böllert und leuchtet, ist es der größte Luxus überhaupt, diesem Impuls nachzugeben. Es ist die Emanzipation von Traditionen."

Manche Traditionen führt er indes gern fort. So freut er sich schon darauf, seinen Kindern das Buch 'Die unendliche Geschichte' vorzulesen, welches eines seiner liebsten Kinderbücher ist. Und wie sieht es mit seinen Erziehungsmethoden aus? Über die plauderte der Star in einem Interview mit RTL: "Ich bin, glaub ich, ein Freund von Freiheit." Diese Freiheit hat sich Florian David Fitz sicher auch bei seinem Ausstieg zu Silvester genommen.

Bild: Matthias Balk/picture-alliance/Cover Images