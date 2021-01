Allgemein | STAR NEWS

Florian David Fitz: Kinderwunsch ist in Erfüllung gegangen

DE Deutsche Promis - Florian David Fitz (46, '100 Dinge') ist zwar einer der erfolgreichsten deutschen Kinostars und dazu auch noch begehrter Frauenschwarm, doch um sein Privatleben hat er nie ein großes Aufheben gemacht, hält sich so bedeckt wie möglich, schirmt sich und seine Familie von der Presse und Öffentlichkeit ab.

Details sind rar

So geschah es, dass 'Bunte' erst jetzt erfahren hat: Florian David Fitz ist bereits am 12. September Vater von den Zwillingen Paul und Noah geworden. Geboren wurden sie nicht etwa in Deutschland, sondern in der US-amerikanischen Kleinstadt Mason City in Iowa. Wer die Mutter der beiden ist, wurde bislang noch nicht verraten. Bereits 2018 hatte Florian in einem Interview verraten, gerne einmal Kinder zu haben. Der Kinostar wohnt selbst in Mason City, sondern war erst kürzlich umgezogen von einer Münchener Wohnung in ein Haus in einer ruhigeren Villengegend, in der Nähe seines Elternhauses.

Florian David Fitz war den USA schon lange nahe

Allerdings pflegt Florian David Fitz eine innige Beziehung zu den Vereinigten Staaten von Amerika, denn in New York hatte er Schauspiel studiert. Gegenüber der 'Osnabrücker Zeitung' erklärte er einst über diese Zeit in seinem Leben: "Ich wusste nicht, ob es mit der Schauspielerei funktioniert. Ich wusste nur, dass ich es auf jeden Fall ausprobieren möchte. Aber wenn ich acht Jahre nur gekellnert hätte, dann hätte ich auch aufgehört. Ich bin nicht der Typ, der Lust auf einen Beruf hat, der mich nicht zurückliebt. Da bin ich pragmatisch genug."