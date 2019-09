Allgemein | STAR NEWS

Florian David Fitz: Ich bin nicht Jesus

DE German Stars - Florian David Fitz (44) ist die Umwelt wichtig. Trotzdem kann er nicht immer so grün leben, wie er möchte. Gleichzeitig kennt er Tipps und Tricks, wie jeder seinen kleinen Anteil an einer besseren Welt und somit am Schutz der Umwelt leisten kann.

Florian David Fitz tut, was er kann

Wenn Florian nämlich eines an seinem Beruf bedauert – einen Beruf, um den ihn viele Menschen beneiden – so ist es die Tatsache, dass er nicht immer eine Wahl hat, in den Flieger zu steigen oder eine andere Art der Fortbewegung zu wählen, die die Umwelt schont. Im Gespräch mit 'Gala' gibt er zu:

"Meine größte Sünde ist, dass ich in meinem Beruf zu viel fliege. Es wäre ein großer Widerspruch, wenn ich behaupten würde, ich bin Jesus. Bin ich nicht."

Im Kleinen könne aber jeder Mensch einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten – so wie Florian es auch tue: "Da mach ich auch, was ich kann. Du kannst weniger Fleisch essen. Ich trink wahnsinnig gerne Leitungswasser. Das hilft. Ich fahre gerne Fahrrad. Das hilft. Du kannst Ökostrom beziehen. Das ist auch nicht so teuer. Man kann schon viel machen."

Momente des Schocks

Florian sieht vielerorts positiven Wandel, auch in seinem Beruf, denn von der Bundesrepublik würden grüne Produktionen unterstützt, was unter anderem bedeutet, dass nicht länger alles ausgedruckt und auf Wegwerfbecher verzichtet wird. Es gibt aber auch Momente, an denen der Schauspieler es schwer findet, nicht die Hoffnung zu verlieren:

"Auf Mallorca war ich vorletztes Jahr im Sommer und da war so eine Wetterlage, dass es den ganzen Plastikmüll von Afrika dahingedrückt hat. Das war völlig absurd. Unter Wasser war so tief der Müll. In Thailand ist ein sauberer Strand. Dann gehst du einen Strand weiter, der nicht sauber gemacht wurde und dann ist es völlig absurd, was dort alles im Meer liegt."

Florian David Fitz fühlt sich auch schlecht, dorthin geflogen zu sein und damit einen großen CO2-Fußabdruck hinterlassen zu haben.

