Oana Nechiti: Nach ‘DSDS’ zurück zu ‘Let’s Dance’

DE German Stars - Oana Nechiti (32) wurde einem breiteren Fernsehpublikum durch ihr Engagement in der Sendung 'Let's Dance' bekannt. Dort wirbelte sie seit 2013 immer wieder übers Parkett, arbeitete auch als Choreografin. Auch als Jurorin in der beliebten Castingshow 'Deutschland sucht den Superstar' war sie zwei Jahre lang zu sehen, bevor sie 2019 ausstieg.

Der Familie zuliebe

Zuschauer vermissen die rothaarige Tanzfee in 'Let's Dance', die sich aufgrund ihrer Familie eine Auszeit gegönnt hatte. Seit 2009 ist Oana mit ihrem Partner, Tänzer Erich Klann, glücklich, hat mit ihm einen acht Jahren alten Sohn namens Nikolas. Wird ihre Hingabe zur Familie verhindern, dass sie erneut ein Engagement mit RTL eingeht? Schließlich müsste sie für 'Let's Dance' lange von Zuhause fort und damit von ihren Liebsten getrennt sein. Das Format lebt nicht nur vom Tanzen vor laufenden Kameras, sondern umfasst auch schweißtreibendes, wochenlanges Training. Auf Instagram machte Oana ihren Fans nun aber Hoffnung.

Was macht Oana Nechiti als nächstes?

Während einer Frage-Antwort-Runde erklärte sie ob ihrer Pläne für eine mögliche Rückkehr zu 'Let's Dance': "Ich liebe 'Let's Dance'! Das 'Problem' ist, dass ich dafür circa 3,5 Monate von zu Hause weg sein müsste. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ich verrate euch aber was: Unser Niki ist seit zwei, drei Wochen dabei, mich zu überreden, wieder mitzumachen, weil er Mami und Papi wieder im TV tanzen sehen will. Was ich da erlebt habe, werde ich wahrscheinlich nie wieder in der Form erleben. Für mich war es immer eine sehr intensive Zeit, weil ich seelisch alles gegeben habe." Auch könnte sich Oana Nechiti vorstellen, wieder bei 'DSDS' mitzumischen. Da wird ja aktuell nach dem Ausscheiden des Wendlers ein Nachrücker gesucht.