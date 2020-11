Allgemein | STAR NEWS

Oana Nechiti: Erfrischend offen auf Instagram

DE German Stars - Fans leben noch immer in der Hoffnung, Publikumsliebling Oana Nechiti (32) eines Tages wieder über das Parkett bei 'Let's Dance' wirbeln zu sehen. Dort wirbelte sie seit 2013 immer wieder übers Parkett, arbeitete auch als Choreografin. Auch als Jurorin in der beliebten Castingshow 'Deutschland sucht den Superstar' war sie zwei Jahre lang zu sehen, bevor sie 2019 ausstieg.

Auszeit für die Familie

Zuschauer vermissen die Tanzfee, die sich aufgrund ihrer Familie eine Auszeit gegönnt hatte. Seit 2009 ist Oana mit ihrem Partner Erich Klann (33) glücklich, hat mit ihm einen acht Jahren alten Sohn namens Nikolas. Doch wie sieht es mit einer Rückkehr zu 'Let's Dance' aus? Klar, dass ihre Fans Einzelheiten von ihr wissen wollten, als sich die Tänzerin ihren Fragen auf Instagram stellte. Dort hatte sie angedeutet, dass sie wohl mit dem Training etwas zurückhängt.

Oana Nechiti hat nichts zu verbergen

Ein Follower hatte eine direkte Frage gestellt: "Wieviel wiegst du? Achtest du auf deine Ernährung?" Dies wäre eigentlich der Moment, in dem Promis sich mit Andeutungen aus der Affäre ziehen, doch Oana Nechiti spielte mit offenen Karten. "Momentan bin ich nicht in Topform. Ich wiege ca. 55 Kilo. Das allererste Mal, außer während der Schwangerschaft natürlich", antwortete sie. Das Tanzen fehle ihr indes schon und sie wolle auch wieder fit werden — gar nicht so einfach, wenn Fitnessstudios geschlossen sind. Auf die Ernährung würden sie und ihr Mann jedoch achten — gesund und abwechslungsreich müsse es sein. Die Fans geben die Hoffnung also nicht auf, Oana Nechita bald wieder auf dem Tanzparkett zu erleben.