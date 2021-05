Allgemein | STAR NEWS

Nur gute Freunde? Jennifer Lopez und Ben Affleck verbringen gemeinsames Wochenende

DE Showbiz - Erleben wir die Rückkehr von 'Bennifer'? Ben Affleck (48, 'Good Will Hunting') und Jennifer Lopez (51, Hustlers') sorgen zurzeit für allerlei Spekulationen. 17 Jahre, nachdem das einzige Power Couple von Hollywood sich im Guten trennte, haben beide Schauspieler ein gemeinsames Wochenende in Montana verbracht.

Zwei Singles unterwegs

Klar, dass Fans Fragen haben. Schließlich hat sind beide zurzeit Single: Jennifer hat sich gerade von ihrem Verlobten, dem ehemaligen Baseball-Profi Alex Rodriguez (45), getrennt, Ben ist ebenfalls ungebunden, nachdem seine Beziehung mit der Schauspielerin Ana de Armas (33) im Januar offiziell ein Ende fand. Am Wochenende ging es für beide in den Big Sky Resort im Südwesten Montanas, wo J.Lo auf dem Beifahrersitz von Bens Auto gesehen wurde. Am Sonntag (9. Mai) flogen beide gemeinsam zurück nach Los Angeles. Wieder wurden sie laut 'TMZ' beobachtet, wie sie zusammen zu Jennifers Anwesen in Bel-Air fuhren.

No comment von Ben Affleck und Jennifer Lopez

Einen offiziellen Kommentar gibt es weder von ihr noch von ihm, doch auf eine Rückkehr von 'Bennifer' hoffen wir wohl vergebens, behaupten Insider. Die beiden seien lediglich gute Freunde geblieben, nachdem sich 2003 im letzten Moment entschlossen, doch nicht zu heiraten und eine bereits geplante Hochzeit absagten. Es sei nicht ungewöhnlich, dass sie Zeit miteinander verbringen. Erst kürzlich hatte Ben Affleck für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er beim Online-Dating mit der Promi-App schwer gestrauchelt war: Die TikTokerin Nivine Jay hatte ihn abgelehnt, weil sie dachte, es handle sich um einen Fake.

Ben hatte sich daraufhin mit einem Video bei ihr gemeldet, um zu beweisen, dass er echt ist. Das hatte Nivine Jay veröffentlicht — und ihrem Verehrer damit Hohn und Spott eingehandelt. Ben Affleck wirke reichlich verzweifelt, so seine Kritiker. Ob er sich bei Jennifer Lopez ausgeweint hat?

Bild: POOL/CNP/InStar/Cover Images