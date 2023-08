Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Im Urlaub griff sie zum Karaoke-Mikro

DE Showbiz - Karaoke lässt sich in der Regel nur nach ein paar Drinks ertragen — sowohl für die Teilnehmenden als auch fürs Publikum. Doch am Wochenende wurden die Gäste in einer Taverne auf der italienische Insel Capri von einem Auftritt der Extraklasse überrascht. Niemand Geringere als Jennifer Lopez (54) hatte sich das Mikro in dem kleinen Restaurant geschnappt.

Auftritt vor unzähligen Smartphones

Die Sängerin und Schauspielerin hatte sich mit Freund*innen in der Taverna Anema e Core zum Dinner getroffen, wo sie von einen Karaoke-Wettbewerb überrascht wurde. Doch der 'Hustlers'-Star zögerte nicht lange und mischte mit. Videos zeigen, wie sie Gloria Gaynors Klassiker 'I Will Survive' singt und dazu Tamburin spielt. Anschließend gab es eine Darbietung ihres eigenen Hits 'Let's Get Loud' aus dem Jahr 1999. Klar, dass die Kundschaft im Restaurant fleißig die Smartphones zückte, um den großen Moment in diversen Videos festzuhalten. Innerhalb kurzer Zeit waren die Clips auf Social Media zu sehen.

Jennifer Lopez' neues Album

Doch Jennifer Lopez' Auftritt ist keine ganz so große Überraschung, wenn man weiß, wie beliebt die Taverne bei Promis ist. Allein in den letzten Wochen hatten unter anderem Andrew Garfield, Shannen Doherty, Michelle Yeoh und Sofia Vergara vorbeigeschaut, was das Restaurant mit Photos auf Social Media belegen konnte. J.Los Auftritt wurde natürlich ebenfalls geteilt. Dazu schrieben die Betreiber: "Sie ist zurück." Der Star gönnt sich gerade eine Auszeit, bevor sein neuntes Studioalbum erscheint. Bei 'This Is Me... Now' handelt es sich um eine Art Fortsetzung ihres Werks 'This Is Me... Then' aus dem Jahr 2002. Ein konkretes Datum für den Release hat Jennifer Lopez bislang noch nicht bekanntgegeben.

Bild: Media Punch/INSTARimages