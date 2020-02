Allgemein | STAR NEWS

Nordamerika-Tour abgesagt: Wie schlecht geht es Ozzy Osbourne?

DE Showbiz - Eigentlich hätte es ein großer Monat für Ozzy Osbourne (71) werden sollen. Am Freitag (21. Februar) soll sein neues Album 'Ordinary Man' erscheinen und somit den Grundstein für das Comeback des Rockstars ('Mama, I'm Coming Home') legen.

Kein gutes Jahr für Ozzy Osbourne

Für Ende Mai waren dann der Start einer großen Tour durch Nordamerika geplant, doch die Konzerte werden jetzt nicht stattfinden. Der Sänger ließ am Montag ein Statement veröffentlichen, in dem er sich bei seinen Fans bedankte und um Verständnis bat, aber er müsse sich weiterer Behandlungen in Europa unterziehen. "Ich bin so dankbar, dass alle so viel Geduld mit mir haben, denn ich hatte ein beschissenes Jahr", so der Fürst der Dunkelheit. Er fuhr fort: "Leider kann ich nicht vor April in die Schweiz reisen, um mich behandeln zu lassen und die Behandlung dauert sechs bis acht Wochen." Daher habe er sich entschlossen, die Tour, die am 27. Mai in Atlanta beginnen sollte, ganz abzusagen. "Ich will nicht auf Tournee gehen und dann in letzter Minute Shows absagen, das ist einfach nicht fair. Ich gebe ihnen lieber jetzt ihr Geld zurück", erklärte Ozzy Osbourne.

Kommt der Fürst der Dunkelheit noch mal auf die Beine

Immerhin bekommen diejenigen, die jetzt in die Röhre gucken, Vorkaufsrecht, wenn es denn endlich wieder losgeht: "Wenn ich dann später in Nordamerika auf Tour gehe, wird jeder, der eine Karte für diese Shows hatte, bevorzugt Tickets kaufen können." Ob er allerdings seine 'No More Tours 2'-Tour überhaupt je zu Ende bringen wird, steht nach der erneuten Absage wohl in den Sternen. Nachdem er im letzten Jahr zuhause gestürzt war, musste Ozzy bereits zahlreiche Termine absagen, denn der Genesungsprozess gestaltete sich aufgrund alter Verletzungen, die er 2003 bei einem Quad-Unfall erlitt, als langwierig und schwierig.

Der Sänger war so unglücklich gefallen, dass sich Metallstifte, die ihm 2003 eingesetzt worden waren, verschoben hatten. Im Laufe des Genesungsprozesses zog sich Ozzy zudem auch noch eine Lungenentzündung zu, musste auch seine Europatour mehrfach verschieben. Schließlich enthüllte er im Januar 2020, dass er schon seit längerem an Parkinson leide. Bei aller Enttäuschung: Seine Fans würden es sicher verstehen, wenn Ozzy Osbourne sich jetzt zur Ruhe setzt.