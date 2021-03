Allgemein | STAR NEWS

Nino de Angelos TV-Geständnis: Moderatorin Kim Fisher kann es nicht fassen

DE Deutsche Promis - Nino de Angelo (57) geht es nicht gut. Bei dem Sänger ('Jenseits von Eden') wurde unter anderem die schwere Lungenkrankheit COPD festgestellt; dabei verengen sich die Atemwege dauerhaft, es gibt keine Heilung. In der neusten Ausgabe der Sendung 'Riverboat' auf MDR sprach der Schlagerstar am Freitag (5. März) offen darüber, wie er mit seiner schwächelnden Gesundheit umgeht — und löste bei Moderatorin Kim Fisher (51) blankes Entsetzen aus.

Nino de Angelo macht weiter

"Ich hatte 2016 eine Herz-Not-OP, drei Bypässe, und war dann drei Wochen lang in der Reha. Hinterher dachte ich, es müsste ja alles wieder gut funktionieren. Ich habe das dann mal ausgetestet und bin erst mal richtig einen saufen gegangen", so Nino de Angelos Schock-Beichte. Den Lebenswandel seiner Gesundheit anzupassen, kommt ihm nicht in den Sinn. So kümmert sich der Sänger auch wenig um den dringenden Rat, mit dem Rauchen aufzuhören: "Ich habe das die letzten vier Jahre ehrlich gesagt ignoriert. Ich hatte da keinen Bock drauf und habe so getan, als ob nichts wär."

Kim Fisher ist wütend

Das hat allerdings Folgen, denn zum Singen braucht man vor allem eines: einen langen Atem. "Wenn ich auf der Bühne einen Song singe, muss ich zwei Minuten danach reden, damit ich den nächsten Song singen kann", erklärte Nino seine Taktik. Er habe die Krankheit akzeptiert, lebt aber sein Leben nach seinen Maßstäben. Kim Fisher zeigte wenig Verständnis und erinnerte ihren Kollegen daran, dass sie beide gute Freunde sind und sie nur sein Bestes im Sinn hätte. "Ich könnte jetzt auch sagen: Sag mal, hast du sie noch alle? Nach einer Bypass-Operation in die Kneipe zu gehen, um zu gucken, ob nach alles funktioniert." Das sei einfach undankbar.

Nino sieht das freilich anders: "Das ist mein Leben und das werde ich genießen mit allem Drum und Dran." Diese Meinung gestand Kim Fisher ihm zu, doch Sorgen macht sich die Moderatorin dennoch: "Ich bin sauer auf dich, dass du das so machst, verdammt noch mal!" Ob ihr guter Freund Nino de Angelo doch noch auf sie hört?