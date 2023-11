Allgemein | STAR NEWS

Nino de Angelo: Warum der Sänger seine Hochzeit verschoben hat

DE Deutsche Promis - Es sollte eine Trauung im weihnachtlichen Las Vegas werden. Am 18. Dezember, eine Woche vor dem großen Fest, wollte Nino de Angelo (59) seine Partnerin Simone heiraten, stilecht in der Hochzeits-Metropole. Das Datum hatten die beiden mit Bedacht gewählt, denn an dem Tag feiert der Sänger ('Jenseits von Eden') auch seinen 60. Geburtstag.

Angst vor der Weltlage

Alles war bereits genau geplant für den großen Schritt, den der Star bereits zum fünften Mal geht. Doch jetzt wird es vorerst nichts mit dem Flug in den USA. Gegenüber 'Bild' verriet Nino, dass die beiden ihren großen Tag verschoben haben. Der Grund: Ihm behagt das weltweite politische Klima nicht. Jetzt ist nicht die Zeit für einen Transatlantikflug, glaubt der Star: "Bei der derzeitigen angespannten Weltlage möchte ich es wirklich vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen. Ich habe keine Lust, an meinem 60. Geburtstag vom Himmel geholt zu werden." Die beiden haben aber schon andere Pläne: "Da feiere ich lieber mit meiner Simone in Italien und verschiebe die Hochzeit auf nächstes Jahr."

Es soll Nino de Angelos letzte Ehe sein

Dabei hatte Nino de Angelo jedes Detail ihres großen Tages ausgearbeitet, bis hin zur Hochzeitsnacht in einer Hotel-Suite, in der bereits Elvis genächtigt hatte. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, versicherte er weiter. Auch Simone habe Verständnis, und schließlich soll es dieses Mal für Nino ja auch für die Ewigkeit sein. "Außerdem mache ich ihr und mir an meinem Geburtstag schon mal das Hochzeitsgeschenk: Statt Ringen schenke ich uns zwei identische Uhren", so der Musiker. Auf der Rückseite der beiden Rolex-Uhren ist das Datum 18.12.2023 eingraviert.

Vor einiger Zeit hatte Nino noch Zweifel gehegt, ob er aus seinem 60. eine große Sache machen wolle, wie er im 'Schlagerboom'-Webmagazin gestand. "Ich weiß noch gar nicht, ob ich feiern werde, weil: Ich habe schon so viel gefeiert in meinem Leben. Aber es wäre schon schön, so eine Party mit alten Freunden." Jetzt haben Simone und Nino de Angelo zumindest einen weiteren Grund: Ihre Fast-Hochzeit in Las Vegas.

Bild: Roland Popp/picture-alliance/Cover Images