Fünfte Hochzeit in Las Vegas: Totgeglaubter Nino de Angelo will das Leben genießen

DE Deutsche Promis - Manch einer findet die große Liebe nie, andere gleich mehrfach. Nino de Angelo gehört zu letzterer Gruppe. Der Sänger ('Jenseits von Eden') hat bereits vier Ehen hinter sich, doch im Dezember will er Freundin Simone heiraten.

"Ich will mir das nicht nehmen lassen"

"Ich heirate die Frau, die ich liebe", verriet er im 'tz'-Interview. "Nicht in Deutschland, sondern in Las Vegas. Und zwar nur wir beide. Ich habe vier Mal geheiratet, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen." Dabei hat Nino neben der Liebe auch noch einiges anderes zu feiern, denn erst kürzlich wurde der Musiker in einem YouTube-Video für tot erklärt. Geschmacklos, doch trotz angeschlagener Gesundheit will sich der Star die Lust am Leben nicht nehmen lassen. So raucht er, obwohl er lungenkrank ist. "Ich habe immer geraucht. Ich will mir das nicht nehmen lassen. Ich weiß, wie sehr ich die Zigaretten liebe und einen Schluck Whisky, wenn ich arbeite, also wenn ich meine Songs schreibe."

Nino de Angelo quatscht niemand mehr rein

Das habe auch damit zu tun, wie Nino de Angelo arbeitet: "Ich muss mich da reinfallen lassen und das kannst du nicht stocknüchtern. Und so lange es mich nicht umbringt…" Um Angst zu haben, habe er zu viele Krankengeschichten gehabt: "Ich glaube nicht mehr an die Schulmedizin, außer man bricht sich ein Bein oder so. Ich muss auf meine innere Stimme hören." Das mache ihn authentisch: "Das, was ich jetzt mache, das bin ich. Weil mir keiner reinquatscht."

Bevor er vor den Traualtar tritt, wird der Star aber noch eine Reihe von Konzerten zu absolvieren. So geht er ab Ende September auf große Tour und tritt zuvor auf diversen großen Schlagerpartys im Land auf. Auf Instagram gibt Nino de Angelo immer wieder Updates, wo er gerade zu sehen ist: "Leute, kommt vorbei!"

Bild: Roland Popp/picture-alliance/Cover Images