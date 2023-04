Allgemein | STAR NEWS

Nicht mehr zeitgemäß: Nino de Angelo stänkert gegen Dieter Bohlen

DE Deutsche Promis - Was war das denn? Nino de Angelo (59) verkündete auf Instagram, dass er in die 'Deutschland sucht den Superstar'-Jury berufen wurde. Sein 'Danke Dieter, danke RTL, ich bin in der Jury' wurde verwundert aufgenommen, aber nachdem er die Aufmerksamkeit der Nation hatte, erklärte der Sänger, dass dies alles nur ein Scherz gewesen sei.

"Dieters Sprüche sind überholt"

Ein Gespräch mit ‘Bild' nutzte der Künstler dann, mal volle Breitseite gegen den Chef-Juror der Sendung auszuholen. "Die Sendung und Dieters Sprüche sind einfach nicht mehr zeitgemäß und überholt." Dann wunderte er sich über die Motivation des Pop-Titans, sich so eine Show überhaupt noch anzutun. "Das Geld kann es nicht sein, denn er ist wirklich reich. Er braucht wahrscheinlich die Aufmerksamkeit um seine Person, um leben zu können." Ebenso fragte sich der Star, warum der Sender weiterhin zu 'DSDS’ hält. "Der Marktanteil ist doch grottenschlecht. Es gäbe bestimmt bessere Formate, die man am Samstagabend bringen kann."

Nino de Angelo denkt, dass ‘DSDS’ so noch funktionieren kann

Und dann kommt Nino de Angelo mit einer Lösung daher, wie die Show wieder erfolgreich sein könnte. "Vielleicht hätte ‘DSDS’ noch eine Chance, wenn man ganz neue Leute in die Jury holen würde und eben nicht mehr Dieter." Da fragt sich schon, warum der Schlagerstar plötzlich gegen Dieter Bohlen & Co schießt. Doch so ein Dieter-Dissen gibt immer viel Medienaufmerksamkeit, und Nino geht im September auf Deutschland-Tour.

"'Gesegnet und Verflucht‘ – das ist meine Lebensgeschichte“, kündigte er die Termine in einer Pressemeldung an. "Ich wurde reich beschenkt und bin auch sehr tief gefallen! Die Songs der CD sind mein Lebenswerk, und ich muss auf die Bühne, um die Menschen damit zu erreichen!" Die Tour von Nino de Angelo beginnt im September in Fulda.

Bild: Hendrik Schmidt/picture-alliance/Cover Images