Nino de Angelo mahnt: Kinder, lasst die Finger von den Drogen

DE Deutsche Promis - Nino de Angelo (59) macht keinen Hehl daraus, was seine Drogensucht mit ihm gemacht hat. Er macht sich auch Vorwürfe, dass er nicht stark genug war, der Sucht zu entkommen.

Düstere Gedanken

Der Sänger gibt sich sehr offen im Gespräch mit RTL, was dies mit ihm gemacht habe. "Das hat mich fast in den Suizid getrieben, dieser Mensch zu sein, den ich gar nicht sein will." Und auch seinen Kindern rät er immer wieder: "Finger weg von Drogen, ihr seht, was das mit dem Papa angerichtet hat.". So einfach aufhören, sei aber nichts für ihn. "Ich habe Feuer mit Feuer bekämpft. Ich geb‘s mir so lange bis ich nicht mehr will, bis ich Schnauze voll davon habe." So scheint er jetzt zumindest die Nase voll von Kokain zu haben, denn das letzte Koks wird allerhöchstens das Wachstum von Bäumen anregen: Nino hat es im Wald vergraben.

Nino de Angelo hat dem Alkohol noch nicht abgeschworen

Dem Alkohol hat Nino de Angelo aber noch nicht endgültig abgeschworen, der ist noch im Haus und "wenn ich Lust habe, trinke ich was", meinte der Künstler. So auch zu Silvester, wo er ein Video veröffentlichte, das ihn beim Trinken von Wodka zeigt. Einige Follower machten sich Sorgen und fanden, dass er recht unverantwortlich mit Alkohol umgehen würde. Das wiederum kam bei Nino nicht gut an und er meldete sich wutschnaubend auf Instagram: "Wenn ich einen Wodka-Shot trinke an Silvester und ein Glas Rotwein, dann ist das meine verf***te Sache und nicht eure." Er sei kein Alki, das wolle er mal klar stellen.

Die Menschen werden sich weiterhin Sorgen um ihn machen, denn er leidet unter der unheilbaren Lungenkrankheit COPD, die im Laufe der Jahre zu immer stärker werdenden Atemnot führen wird. Leukämie und Lymphdrüsenkrebs hat Nino de Angelo besiegen können, aber dies ist eine Krankheit mit einem sehr pessimistischen Ausgang, wenn man keine Lungentransplantation vornimmt.

