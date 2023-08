Allgemein | STAR NEWS

Nicole nach überstandenem Krebsdrama: Ich bin zufrieden mit mir

DE Deutsche Promis - Nicole (58) hat eine dunkle Zeit hinter sich: Während der Pandemie wurde bei ihr eine aggressive Form von Brustkrebs festgestellt, sie musste eine OP und die hammerharte Chemotherapie über sich ergehen lassen, 16 lange Monate lang. Heute weiß sie ihr Glück umso mehr zu schätzen.

Die Diagnose war ein harter Schlag

"Für mich ist die Welt stehengeblieben. Mich hatte es richtig erwischt, das volle Programm. Aber ich war immer schon eine Kämpferin. Ich habe auch nicht geweint", erinnerte sie sich im aktuellen ‘Bunte’-Interview an die Diagnose. Aber sie war bereit zu kämpfen: "Eine unglaublich harte Prüfung. Irgendwann habe ich nur noch gedacht: Ich will noch nicht sterben. Das machte mich stark. Und der Halt meiner Lieben, vor allem meines Mannes", sagte sie kürzlich gegenüber ‘Bild’. Sie ist froh, dass ihre Erkrankung damals nicht bekannt wurde: "Ich wollte kein Mitleid, ich wollte auch niemanden zu Tränen rühren. Es grenzt ja sowieso an ein Wunder, dass über ein Jahr lang nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Die Freunde haben dichtgehalten, das ganze Dorf hat geschwiegen", erklärte sie dankbar im ‘Bunte’-Gespräch. Und noch dankbarer ist sie für ihre Genesung: “Mein Arzt sagt, ich bin geheilt. Aktuell gehe ich alle drei Monate zur Untersuchung, und bis jetzt ist alles in Ordnung. Ich bin ja auch kein Einzelfall. Etwa 57.000 Frauen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Brustkrebs. Das ist ein ganzes Stadion voll. Ich war eine von ihnen.“

Nicole ist ein Familienmensch

Jetzt genießt Nicole ihr Leben noch bewusster: “Ich gönne mir auch öfter mal was Gutes. Wir reisen auch noch mehr, wenn es geht ohne Verpflichtungen“, sagte sie und schwärmte von einem Malediven-Trip mit Ehemann Winfried, den sie mit 19 heiratete – ihre erste Liebe. Und sie erklärte: “Die meisten Sachen, die wir mögen, mögen wir gemeinsam. Wir genießen das Leben, sind gern mit der Familie zusammen, gehen am See spazieren, freuen uns an den kleinen Dingen. Wir wissen zu schätzen, wie gut es uns geht. Wir haben wirklich sehr viel Glück gehabt im Leben.“ Dank ihrer frühen Eheschließung kann sie das Familienleben besonders ausgiebig genießen: “Ich bin ja sehr früh Mutter und auch sehr früh Großmutter geworden. Der Vorteil ist, dass ich auf dem Trampolin im Garten noch richtig mit den Mädchen mithüpfen kann”, schmunzelte Nicole. Dass sie im kommenden Jahr 60 wird, stört sie überhaupt nicht: “Wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich zufrieden mit mir”, sagte sie. “Das Älterwerden macht mir überhaupt keine Probleme. Ich bin ja froh, dass ich so alt geworden bin.” Und hoffentlich hat Nicole noch viele glückliche und gesunde Jahre vor sich.

Bild: Silas Stein/picture-alliance/Cover Images