Nicole hat den Krebs besiegt: “Ab jetzt zählt jeder Augenblick”

DE Deutsche Promis - Strahlte Nicole (58) bei ihrem Auftritt bei ‘Immer wieder sonntags’ an diesem Wochenende (2. Juli) mehr als sonst? Grund genug hätte die Sängerin (‘Ein bisschen Frieden’), denn sie hat die besten Nachrichten überhaupt erhalten.

"Ich darf weiterleben"

“Nicole, du bist kerngesund. Fahr heim, öffne eine oder besser gleich zwei Flaschen Champagner und stoß mit deinem Winfried an. Du hast es geschafft!” erinnerte sie sich gegenüber 'Bild' an die Worte ihres Arztes, die sie zunächst gar nicht richtig glauben konnte. Doch dann erkannte die Musikerin: "Ich bin gesund. Der verdammte Krebs ist besiegt. Ich darf weiterleben. Mit meinem Mann, unseren Kindern und Enkeln, mit meiner Musik." Jetzt will die einstige ESC-Siegerin das Leben bewusst in vollen Zügen genießen.

Nicole genießt das Leben

"Ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Lust habe", versicherte Nicole weiter. Die letzten zwei Jahre machte die Sängerin die Hölle durch. Dabei verdankt sie ihr Leben eigentlich einem Zufall. Wegen Corona fiel ein geplanter Urlaub ins Wasser. "Die Flüge wurden ständig gecancelt. Wir entschieden dann, daheimzubleiben, unser Haus zu renovieren, aufgeschobene Arzttermine wahrzunehmen." Bei einer dieser Untersuchungen wurde dann bei Nicole Ende 2020 Brustkrebs gefunden. Es dauerte lange, bis sie ihren Fans von der Krankheit erzählte.

Erst im April 2022 ging sie an die Öffentlichkeit. "Im Dezember 2020 musste ich plötzlich und unerwartet eine Reise antreten, die ich ganz sicher nicht gebucht hatte. Schnell stellte sich heraus, dass sie weder stornierbar noch übertragbar war, noch einen Aufschub duldete", schrieb sie damals auf Instagram. Geholfen haben ihr in den schweren Tagen vor allem ihre Fans, sagt Nicole jetzt. "Ihnen zuliebe, und auch mir zuliebe, gehe ich ab September auf Tournee. Ich möchte mit meinen Fans zusammen das Leben feiern."

Bild: Oliver Dietze/picture-alliance/Cover Images