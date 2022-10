Allgemein | STAR NEWS

Nicole: Jetzt gibt es ‚Ein bisschen Frieden‘ auch auf Russisch

DE Deutsche Promis - Legt die Waffen nieder: Sängerin Nicole (57) hat 'Ein bisschen Frieden' nun auch in russischer Sprache eingesungen. Angesichts des Krieges in der Ukraine wünscht sie sich Einsicht beim Kriegstreiber.

Das wünschen sie sich alle

"Es ist eine Botschaft, sage ich mal, an Herrn Putin, sich das Lied mal anzuhören, weil es genau das ausdrückt, was alle sich wünschen", erklärte die ESC-Siegerin von 1982 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Endlich dem Krieg ein Ende zu bereiten und die Waffen niederzulegen!" Angesichts der gegenwärtigen Angriffe auf Kiew sieht es nicht so aus, als ob die russische Armee und ihr oberster Kriegsherr aufhören würden. Aber die gebürtige Saarbrückerin hat ihren Song auch deshalb in russischer Sprache eingesungen, weil dies auch die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland verstehen würden. Sie wünscht sich dies als "kleines Geschenk" für die traumatisierten Osteuropäer*innen.

Nicole ist zurück

Die russische Version findet sich auf dem neuen Album mit dem passenden Titel 'Ich bin zurück'. Denn eine neue und gesunde Nicole ist zurück. Bei der Musikerin war im Dezember 2020 Brustkrebs diagnostiziert worden. Ein schwerer Schlag, den sie nicht an die große Glocke hängen wollte. Das war eine bewusste Entscheidung. "Ich wollte diese Reise allein angehen", offenbarte die zweifache Mutter gegenüber 'Meine Schlagerwelt'. "Das wussten nur ganz wenige: meine Familie, eine Handvoll Freunde und die Ärzte natürlich. Aber sonst niemand. Ich wollte kein Mitleid."

Zum Glück wurde sie wieder gesund und konnte nach drei Jahren im Juli beim 'Schlagercomeback' auftreten. Etwas, das sie schon sehr emotional werden ließ: "Es ist wie ein Befreiungsschlag gewesen, nach fast 3 Jahren wieder zum ersten Mal im Fernsehen aufzutreten. Und dann noch vor so einer Kulisse. Vor Menschen, die einen auf Händen getragen haben. Das lässt einen auch nach so vielen Jahren nicht kalt." Und so können die Menschen ihr Idol wieder auf der Bühne sehen. Vielleicht singt Nicole dann ihr 'Ein bisschen Frieden' auch live auf Russisch.

Bild: Oliver Dietze/picture-alliance/Cover Images