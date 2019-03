Allgemein | STAR NEWS

Nicole Kidman: Das Interview ist hiermit beendet

Schauspielerin Nicole Kidman (51, ‘Aquaman’) hat schon in vielen ihrer Filme Perücken getragen – wie viele andere Darsteller auch. Nicole wird aber immer wieder darauf angesprochen, und scheint dieses Thema nun endgültig Leid zu sein. Sie war in der australischen ‘Kyle & Jackie O Show’ im Radio zu Gast, um ihren aktuellen Film ‘Destroyer’ vorzustellen. Jackie ließ es sich nicht nehmen, in ganzer Breite das berüchtigte Thema auf den Tisch zu bringen.

Erzähl doch mal!

"Ich glaube, es gibt einen Podcast über all die Perücken, die du in deinen Filmen trägst", so die Moderatorin. "Es gab doch sogar einen Typen, der dich auf einer Pressekonferenz dazu befragt hat, oder? Er hat so etwas gesagt wie: ‘Was ist deine liebste Perücke, die du in einem Film jemals getragen hast?’ Wie dem auch sei, es gibt diesen Podcast, in dem es nur um deine Perücken geht. Da habe ich mich gefragt: Was ist deine liebste Perücke? Für mich ist es die Perücke, die Celeste [in ‘Big Little Lies’] trägt. Das ist so eine tolle Perücke."

Keine Lust

Nicole war das Thema aber leid und hatte nicht das Bedürfnis, in aller Länge und Breite auf die Frage einzugehen: "Ich benutzte jetzt mein eigenes Haar. Das ist mir wohl das Liebste. Mein eigenes Haar. Ich benutze sehr oft mein eigenes Haar. Das ist so einfach. Es ist, als würde man mich zu meinen liebsten Figuren befragen. Das ist, als ob man mich fragt, welches mein liebstes Kind sei. Ich kann die Frage nicht beantworten! Wie dem auch sei, ich muss jetzt gehen, weil ich zu einer anderen Radiosendung muss, deren Namen ich hier besser nicht erwähne." Und damit war Schluss. Kyle erklärte nach Nicoles Abgang, sie hätte nicht erwartet, die Schauspielerin würde von der Frage genervt sein. Allerdings hatte Nicole Kidman bereits Ende vergangenen Jahres während einer Pressekonferenz einen Reporter abgebügelt, der sich erdreistet hatte, dieselbe Frage zu stellen.

