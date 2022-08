Allgemein | STAR NEWS

Photoshoot mit Powerfrau: Nicole Kidman lässt ihre Muskeln spielen

DE Showbiz - Nicole Kidman (55) zeigt, was sie hat: In einem Photoshoot für das Magazin 'Perfect' zeigt sich der Hollywoodstar ('Big Little Lies') mit cooler Frisur und beeindruckendem Bizeps.

Muskelschau bei Nicole

Fotografin Zhong Lin, die unter anderem für extravagante Modefotos bekannt ist, setzte die Schauspielerin in einem Diesel-Outfit und mit asymmetrischer roter Perücke für das 'Perfect'-Titelblatt in Szene. Dabei wird deutlich, dass Nicole offenbar eine Menge Zeit mit Krafttraining verbringt, denn ihr Bizeps und ihr muskulösen Beine sehen nach viel Arbeit aus. "Die Auszeichnung als #PerfectIcon geht an… @nicolekidman", verkündete das Magazin am Montag (22. August) auf Instagram, als es das Titelblatt postete.

Nicole Kidman begeistert ihre Fans

Nicole selbst kommentierte das Perfect-Posting noch nicht, aber die Fans sind schon jetzt hingerissen. "Dieser Bizeps!! Absolut umwerfend!! " schwärmte ein Follower, ein anderer Kommentar lautete: "Seit wann ist Nicole Kidman so ripped?? Liebe sie." Und nicht zu vergessen: "Nicht vergessen, Nicole Kidman ist 55 Jahre alt und sieht immer noch fantastisch aus. Komme über diesen Hammer-Photoshoot gar nicht hinweg, die Mama hat echt abgeliefert!!"

Die Schauspielerin legte inzwischen nach und postete am Dienstag (23. August) Bilder, die am Rande des Photoshoots entstanden. Auf einem greift sie zur Schere, um an ihrer Perücke herumzuschnippeln. Und an das Magazin und an ihre Fotografin richtete sie die Worte: "Danke Darling @kegrand @theperfectmagazine." Wir haben zu danken, Nicole Kidman.

Bild: Instagram - @theperfectmagazine