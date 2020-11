Allgemein | STAR NEWS

Nicole Kidman: “Einsamkeit ist eine Epidemie”

DE Showbiz - In einem Interview mit dem britischen 'Glamour'-Magazin sprach Nicole Kidman (53) über die Schwierigkeiten der Pandemie. Besonders die Einsamkeit, die die Corona-Krise mit sich bringe, sei für die Schauspielerin eine Herausforderung. Kidman, die mit ihrem Ehemann Keith Urban (53) zwei gemeinsame Töchter, Sunday Rose (12) und Faith Margaret (9), sowie Tochter Isabella (26) und Sohn Connor (24) aus ihre Ehe mit Tom Cruise hat, schmerzt es, mit anzusehen, wie ihre Kinder ihre Freunde vermissen.

"Einsamkeit ist sehr, sehr, sehr hart"

Zwar seien ihre Kinder an Onlineunterricht gewöhnt, weil sie als Familie viel unterwegs seien. "Aber die soziale Distanz ist sehr schwierig für sie", so die vierfache Mutter. Das betreffe alle Menschen gleichermaßen: "Wir können uns nicht mal mehr umarmen. Einsamkeit ist eine Epidemie." Die Schauspielerin selbst habe damit früher viele Erfahrungen gesammelt. "Man sagt, dass Einsamkeit der echte Killer sei. Das verursacht so viele Schmerzen. Ich war einsam und es ist sehr, sehr, sehr hart."

Nicole Kidmans Rückzugsort ist ihr Ehemann

Als Schauspielerin müsse sie sich in "psychologischer Disziplin" üben, indem sie eine Vielzahl von Emotionen für ihre Rolle erforsche und anschließend wieder zurück in die Realität wechsle. "Ich musste lernen, wie man sich abschirmt ... Das kann sehr anstrengend sein, da ich einen Großteil der Emotionen aufnehme, also musste ich einen Weg finden, dies auszugleichen", so Nicole. Zum Glück hat sie Ehemann Keith Urban an ihrer Seite, der ihr dabei helfe, ihre geistige Gesundheit zu erhalten. "Ich habe das Glück, zu ihm nach Hause zu kommen. Ich denke an all die Menschen, die niemanden haben, zu dem sie gehen könnten. Ich habe eine sehr gute Beziehung. Das ist ein sehr beruhigender und tröstender Ort für mich und er ist ein sehr starker, warmer, freundlicher Mann. Ich bin gesegnet, so einen Menschen in meinem Leben zu haben, weil das ein sehr guter Ort ist, um sich zurückzuziehen. Und die Welt ist nun mal einsam, oder?", so Nicole Kidman.