Nico Rosberg im Videodreh: Sein Töchterchen fährt ihm dazwischen

DE German Stars - Nico Rosberg (34) wurde von einem süßen Drängler unterbrochen, als er zu Hause ein Rennanalyse-Video drehte. Nachdem der ehemalige Formel-1-Fahrer einige Minuten lang geredet hatte, funkte ihm Töchterchen Alaϊa (4) dazwischen.

Ein süßer Car Crash

Plötzlich taucht ein rosa Zauberstab mit bunten Bändern vor Nicos Gesicht auf, mit dem die kleine Alaϊa ihm vor dem Gesicht herumwedelte. Papa Nico muss natürlich lachen – auch als sein frecher Nachwuchs einfach nicht aufhört zu plappern.

"Ich kann zaubern!" informiert die ihren Vater und die versammelte Formel-1-Fangemeinde. Und während er versucht, seine Analyse fortzusetzen, stimmt Alaϊa noch ein Liedchen an. Da schmilzt nicht nur Nico Risberg dahin!

"Bitte, Mausi!" bettelt er lachend, doch seine Kleine antwortet mit einem entschiedenen "Nein, nein!" und kaspert weiter herum.

Was kommt als nächstes?

Wer weiß, was sonst noch alles auf ihn zukommt, denn Nico Rosberg und seine Frau Vivian, die mit ihrer Familie in Monaco leben, haben mit der kleinen Naila einen weiteren potentiellen Störenfried. Naila wird im September zwei Jahre – da kann also noch einiges passieren. Ob er beim nächsten Videodreh wohl vorsichtshalber die Tür zu seinem Arbeitszimmer schließen wird?

