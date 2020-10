Allgemein | STAR NEWS

Nico Rosberg: Mit 550 PS gegen den Klimawandel

DE German Stars - Nico Rosberg (35) wird gegen den Klimawandel anfahren – mit 550 PS. Der Sportler hat Rosberg Xtreme Racing gegründet. Damit feiert der Formel-Eins-Weltmeister seinen Einstieg in die Rennserie Extreme E, die komplett elektrisch ist. Schon im kommenden Jahr will er damit voll durchstarten.

Nico Rosberg liegt die Umwelt am Herzen

Allerdings wird Nico Rosberg nicht selbst durch die Landschaft düsen, sondern lediglich ein Team leiten. Dieses Team nimmt an der neuen Offroad-Rennserie teil, die mit elektrischen SUVs durch abgelegene Ecken auf der ganzen Erde führt. In die Rennserie Formel E hatte Nico bereits investiert, weil er sich verstärkt für Nachhaltigkeit einsetzen will. Rosberg Xtreme Racing ist der nächste Schritt. In einem Statement erklärt Nico: "Ich bin sehr stolz, den Einstieg von Rosberg Xtreme Racing in die Extreme E bekannt zu geben. Die Serie bietet eine einmalige Gelegenheit, nicht nur das globale Bewusstsein für den Klimawandel zu stärken, sondern auch Maßnahmen im Kampf dagegen anzuregen. Seit meinem Ausstieg als aktiver Fahrer in der Formel 1 dreht sich meine Karriere um nachhaltige Technologien. Es ist unglaublich erfüllend, dies mit meiner Leidenschaft für den Rennsport verbinden zu können."

Zahlreiche Projekte stehen an

Zugleich unterstützte Rosberg Xtreme Racing mehrere Initiativen und Projekte, wie jenes der Stiftung von Prinz Albert II von Monaco. Diese arbeitet mit Gemeinden im Senegal zusammen, um die dortigen Wasserressourcen zu überwachen. Neuer Partner von Rosberg Xtreme Racing ist der Luxuskatamaranhersteller Sunreef Yachts, der sich auf Öko-Modelle spezialisiert hat. In den kommenden Monaten sollen mehrere Kooperationen bekannt gegeben werden. Nico Rosberg mag nicht mehr selbst hinter dem Steuer sitzen, doch mit seinem Engagement für die Umwelt ist er so beschäftigt wie eh und je.