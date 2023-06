Allgemein | STAR NEWS

Nico Rosberg: So lebt es sich nachhaltig

DE Deutsche Promis - Ex-Rennfahrer Nico Rosberg (37) scheint den Sünden seines Berufslebens entkommen zu wollen, denn es ist schon bemerkenswert, dass ausgerechnet ein Formel-1-Fahrer nun alles versucht, die Welt nachhaltiger zu machen.

Toilettenpapier aus Bambus

Der zweifache Vater hat dabei auch seine ehemalige Berufswelt im Visier. "10 Prozent des Sprits in den Rennautos ist Bio" erzählte der Deutsch-Finne der 'Bild'. "Da sind sie schon dahinter. In zwei Jahren wird es 100 Prozent sein. Die machen sich in der Formel 1 schon große Mühe, es ist aber noch ein langer Weg bis dahin." Aber er will natürlich auch privat mit gutem Beispiel vorangehen. So ist der ehemalige Berufsraser nach eigenen Angaben da nur mit elektrischen Autos unterwegs. Und auch wenn man in sein Badezimmer geht, wird man fündig. "Bei mir im Bad steht Toilettenpapier aus Bambus! Weil sich das am schnellsten regeneriert."

Nico Rosberg kann nicht alles Plastik verbannen

Nun erzieht Nico Rosberg mit seiner Frau Vivian, mit der er schon seit zwanzig Jahren zusammen ist, die beiden Töchter Alaïa (7) und Naila (5). Die sind in einem Alter, wo schon mal sehnsüchtig nach einem Plastik-Einhorn geschielt wird. Und da können Papa und Mama auch nicht nein sagen. "Meine Töchter haben leider nach wie vor relativ viel Plastikspielsachen", seufzte der ehemalige Sportstar, aber es gebe zumindest eine Hoffnung, was ein legendäres Spielzeug betrifft: "Inzwischen gibt es aber ja schon Barbies aus recyceltem Ocean-Bound-Plastik." In die Richtung sollte es gehen. "Da gibt es noch Potenzial Spielzeug und Kindermöbel nachhaltiger zu machen."

So oder so weiß der prominente Umweltschützer, dass er schon privilegiert gewesen ist, mit 37 Jahren in den Ruhestand treten zu können. "Ich habe so ein Glück", schwärmte Nico Rosberg unlängst gegenüber dem 'Guardian'. "Dank der Rennen habe ich eine finanzielle Freiheit und kann machen, was ich will. "

Bild: Elmar Kremser/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images