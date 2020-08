Allgemein | STAR NEWS

Nico Rosberg: Das sollen seine Töchter nie zu ihm sagen

DE German Stars - Nico Rosberg (35) ist jahrelang mit Rennwagen über den Asphalt geheizt, hat damit die Umwelt ganz schön belastet. Doch seit seinem Rücktritt vom Profisport vor vier Jahren will Nico das wieder gut machen. Das tut er, indem er sich für den Umweltschutz stark macht. Das tut er auf verschiedene Arten.

Metall statt Plastik

Zum Beispiel habe er Trinkhalme aus Metall angeschafft. Jene aus Plastik würden ihm und seiner Frau nicht mehr ins Haus kommen, wie er gegenüber 'Gala' versichert. Das sei zwar für die gemeinsamen Töchter erst verwunderlich gewesen und habe eine Umstellung mit sich gebracht, doch es sei ja alles für das Beste: "Wir verzichten auch sonst auf unnötiges Plastik. Unsere Mädchen verstehen das auch schon. Wir erklären ihnen zum Beispiel, dass Plastik in den Meeren eine Gefahr für die Schildkröten darstellt." In den vergangenen Jahren sind immer mehr Bilder von Schildkröten im Meer publiziert worden, die sich in Plastikmüll verfangen oder gar an Plastiktüten erstickt sind.

Nico Rosberg möchte ein Vorbild sein

Nico Rosberg mag solche Bilder nicht mehr sehen. Er weiß, dass etwas getan werden muss. Vor allem möchte er seinen Töchtern ein Vorbild sein und sich bestimmten Fragen nicht stellen, die seine beiden Prinzessinnen ansonsten später haben würden: "Seit ich Vater wurde, sind diese Themen noch wichtiger für mich geworden. Ich möchte meinen Töchtern ein gutes Vorbild sein. Sie sollen mich nicht eines Tages fragen, warum ich nicht mehr für die Umwelt getan habe." Seit seinem Rücktritt aus dem aktiven Sport investiert Nico Rosberg in Zukunftstechnologien. Er ist sich sicher: Öko-Katamarane und E-Autos sind die Dinge der Zukunft.