Nicki Minaj: Karibische Gefühle mit Rihanna

DE Showbiz - Geht das was Musikalisches? Rapperin Nicki Minaj (38) traf auf Rihanna (33) und beglückte die Welt mit einem Instagram-Post.

Karibische Girls

Nicki Minaj veröffentlichte am Montag (6. September) ein Foto auf Instagram, das sie mit Rihanna und den beiden Liebsten der Superstars zeigte - Kenneth Petty (43) und A$AP Rocky (32). Ihr kleiner Sohn durfte auch nicht fehlen. Geschmückt wurde der Post mit vielen Hashtags: "#RokNRiha #QueenRih #CaribbeanGirlsRunit Liebe sie so seeehr #NewYorkS**t #YKTFV." Klar wurde - die beiden mögen sich sehr! Rihanna kommentierte: "Karibische Sachen, verstehste?"

Nicki Minaj und Rihanna könnten wieder zusammenarbeiten

Fans flippten gleich aus, denn für sie bedeutete es, dass die beiden Damen bald wieder ins Studio gehen könnten. Beide haben schon mal zusammengearbeitet, einmal 2010 bei 'Raining Men' und dann auf dem Album 'Pink Friday'. Die Hip-Hopperin war damals total begeistert von ihrer Kollegin, die wie sie auf einer karibischen Insel großgeworden ist. Sie schrieb auf Facebook zum gemeinsamen Werk: "Ich wollte schon immer mit Rihanna zusammenarbeiten. Ich bin so stolz auf das, was sie alles geschafft hat, auch deswegen, weil sie wie ich auf einer Insel geboren wurde." Und da die gemeinsame Liebe und Bewunderung so groß ist, sind die Wünsche der Fans vielleicht doch nicht aus der Luft gegriffen und Nicki Minaj und Rihanna basteln wieder an einem Song.

Bild: Hubert Boesl/picture-alliance/Cover Images