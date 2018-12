Allgemein | STAR NEWS

Nick Jonas und Priyanka Chopra: Aller guten Dinge sind drei

Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Nick Jonas und Priyanka Chopra nehmen kein Ende...

Anfang Dezember gaben sich die beiden Schauspieler das Jawort – und zwar gleich doppelt. Denn Nick und Priyanka wollten neben einer christlichen Hochzeit auch eine traditionelle indische Zeremonie feiern. Doch nicht nur beim Ringe austauschen setzen die Superstars auf das Motto, doppelt hält besser, auch die Hochzeitspartys wollen kein Ende nehmen. Denn am Donnerstag, den 20. Dezember, ließen es sich der Bollywoodstar und der frühere Jonas-Brothers-Sänger nicht nehmen, ihre dritte (!) Feier zu Ehren ihres Bund des Lebens zu geben.

Feier Nummer drei fand in Mumbai statt und trumpfte mit einer Gästeliste voller indischer Superstars auf. Salman Khan (52), Anushka Sharma (30) und Sanjay Leela Bhansali (55) gehören zu den größten in Bollywood und tanzten zusammen mit Nick und Priyanka auf ihrer Party.

"Es bedeutet mir wirklich viel, dass wir hier alle zusammengekommen sind", erklärt die 36-Jährige in einem Instagram-Clip. Weiter schwärmt die frischgebackene Braut: "Das ist ein wirklich besonderes Kapitel meines Lebens und ich wollte, dass mein Mann all die Menschen kennenlernt, die mich zu diesem Punkt gebracht haben. Also, vielen Dank, dass ihr hier seid!"

Ob die Hochzeitsfeierlichkeiten der Turteltauben jemals enden werden? Vielleicht tanzen Nick Jonas und Priyanka Chopra schon bald auf Party Nummer vier. Ein aufregenderen Start ins Eheleben könnte es wohl kaum geben.

