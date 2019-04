Allgemein | STAR NEWS

Jonas Brothers’ neues Album: Liebeslieder für Priyanka und Sophie

Im Juni ist es endlich soweit! Nach zehn Jahren bringen die Jonas Brothers ihr Album 'Happiness Begins' raus. Die unzähligen Fans der Boyband können es kaum erwarten, endlich wieder neue Musik ihrer Idole zu hören – und die verspricht Romantik pur. Denn bei der Arbeit an ihrem neuen Album ließen sich die beiden Bandmitglieder Nick Jonas (26) und Joe Jonas (29) von ihren Liebsten inspirieren.

Hommage an Priyanka und Sophie

"Wir sind so stolz auf das neue Album, und wir können es nicht erwarten, dass ihr die neuen Songs hört", schwärmen die drei Jungs im 'Billboard'-Interview. Dabei liegen ihnen einige Songs besonders am Herzen. Denn Nick und Joe verraten weiter, dass sie Liebeslieder an Priyanka Chopra (36) und Sophie Turner (23) in dem Album verarbeitet haben.

Der Countdown läuft

Im Dezember letzten Jahres heirateten Nick Jonas und Schauspielerin Priyanka Chopra gleich zweimal, und auch bei Joe Jonas und seiner Verlobten Sophie Turner sollen demnächst die Hochzeitsglocken läuten.

Am 7. Juni kommt 'Happiness Begins' in die Läden – dann können die Fans die herzzerreißenden Liebeslieder der Jonas Brothers hören.

