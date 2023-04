Allgemein | STAR NEWS

Priyanka Chopra gesteht: Nick Jonas hatte erst keine Chance bei ihr

DE Showbiz - Schauspielerin Priyanka Chopra (40) war erst nicht davon überzeugt, dass aus ihr und dem Sänger Nick Jonas (30) ein Paar werden würde. Es war vor allem der Altersunterschied, der die Inderin zögern ließ.

"Stabilität in Menschengestalt"

Die beiden trennen zehn Jahre und das war in ihren Augen sehr viel. "Ich habe der Sache keine große Chance gegeben, weil ich dachte: 'Er ist 25 Jahre alt, er ist ein Rockstar. Ich will heiraten, ich will mich niederlassen, ich will ein Baby haben.' Damals war ich 35", offenbarte die Darstellerin ihre frühen Sorgen gegenüber 'Today Digital'. "Ich wollte Stabilität, und ich habe Nick nicht genug Anerkennung gezollt, bis ich mit ihm zum ersten Mal ausging. Wir verbrachten den ganzen Abend zusammen, und mir wurde klar, dass mein Mann eine alte Seele ist. Er ist Stabilität in Menschengestalt." Das war 2018 und die beiden machen schnell Nägeln mit Köpfen, heirateten noch im selben Jahr.

Priyanka Chopra freut sich über die große Unterstützung

Priyanka Chopras Glück machte die kleine Malti perfekt, die Januar 2022 durch eine Leihmutter in das Leben des Paares kam. Für die Schauspielerin ist das Nick, Mitglied der Band Jonas Brothers, der perfekte Mann, weil er sie in allen Lebenslagen unterstützt. "Er ist der am meisten in sich ruhende Mann, mit dem ich je zusammen war. Er ist extrem begeistert, wenn ich Erfolg habe. Er nimmt mir am Ende des Abends die Extensions aus meinem Haar", zählte der Star die Qualitäten des Amerikaners auf. "Er bringt mein Kleid in Ordnung, wenn ich von der Bühne komme, und sorgt dafür, dass es richtig aussieht, wenn ich auf dem roten Teppich bin. Er bringt mir morgens als erstes meinen Kaffee... Er ist einfach so ausgeglichen und kann mit allem umgehen, was man ihm vor die Füße wirft." Da hat Priyanka Chopra in Nick Jonas wohl den absoluten Traummann gefunden.

Bild: John Rainford/Cover Images