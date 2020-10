Allgemein | STAR NEWS

“Nicht talentiert genug”: Wie Nicole Kidman ihre Traumrolle verpasste

DE Showbiz - Wie gern hätte Nicole Kidman (53) an der Seite von Hugh Grant (60) in der romantischen Komödie 'Notting Hill' gespielt – aber die Australierin blitzte beim Casting ab und wurde von Julia Roberts (52) ausgestochen.

Nicole Kidman denkt immer noch an Notting Hill

Nicole muss sich mit ihren Filmerfolgen wahrlich nicht verstecken, aber: "Ich wollte unbedingt die Rolle, die Julia Roberts in Notting Hill gespielt hat… aber ich war nicht bekannt genug und ich war nicht talentiert genug", sagte sie im Zoom-Interview mit 'Marie Claire'. Noch heute trauert sie der verpassten Chance in dem Kultfilm von 1999 nach.

Ein weiteres Mal hätte sie beinahe neben Hugh Grant gespielt – auch für eine Rolle in 'Tatsächlich… Liebe' war Nicole im Gespräch: "Vermutlich sollte ich eine kleine Rolle in 'Love Actually' spielen. Ich erinnere mich nicht genau. Es war keine große Rolle", sagte sie.

Im dritten Anlauf klappte es mit Nicole und Hugh

Doch auf diese verlockende Star-Konstellation müssen die Fans nun endlich nicht länger warten, denn für HBO drehten Nicole Kidman und Hugh Grant zusammen die hochdramatische Miniserie 'The Undoing', in der sie eine Therapeutin spielt, deren Mann – dargestellt von Hugh – plötzlich verschwindet, was Gegenwart, Zukunft und auch Vergangenheit des Paares in Frage stellt. 'The Undoing' soll noch in diesem Monat auf HBO starten – deutsche Zuschauer können sich schon mal den 30.11. notieren, wenn die Ausstrahlung bei Sky beginnt.