Neues von Ed Sheeran: ‘Autumn Variations’ wird sein siebtes Album

DE Showbiz - Ed Sheeran (32) gab bekannt, dass er demnächst ein neues Album veröffentlichen wird – nicht einmal vier Monate, nachdem mit ‘Subtract’ Album Nummer sechs erschien. Das von Aaron Dessner produzierte Album ‘Autumn Variations’ soll 14 Titel enthalten und am 29. September auf Eds eigenem Label Gingerbread Man Records herauskommen.

Kreativität in Krisenzeiten

Das Release-Datum schließt sich nahtlos an die letzten US-Konzerte seiner ‘Mathematics’-Welttournee an. Er nahm sich die Zeit, kurz über die Entstehung seiner neuen Platte zu erzählen: "Letzten Herbst stellte ich fest, dass meine Freunde und ich so viele Veränderungen durchlebten. Nach der Hitze des Sommers hat sich alles entweder beruhigt, verfestigt, verflüchtigt, zugespitzt oder zerlegt", erklärte der britische Star. "Als ich zu Beginn des vergangenen Jahres durch eine schwierige Phase ging, half mir das Songschreiben, meine Gefühle zu verstehen und damit klarzukommen, was los war, und als ich von den anderen Situationen meiner Freunde erfuhr, schrieb ich Songs aus deren Perspektive, manche aus meiner eigenen, um festzuhalten, wie sie und ich zu jener Zeit die Welt sahen."

Ed Sheeran war inspiriert von einem Klassiker

"Es gab die Höhen, wie das Verlieben und neue Freundschaft, zwischen den Tiefs – Depression, Einsamkeit, Verwirrung", fasst er die Gefühlspalette seines Herbstalbums zusammen. Als Inspiration diente ihm neben den Irrungen und Wirrungen im Freundeskreis auch ein Klassiker. Sein Vater und sein Bruder hat ihm das Werk des englischen Komponisten Edward Elgar (1857 - 1934) nahegebracht. Dessen ‘Enigma Variations’ bestanden aus 14 Kompositionen, die jeweils unterschiedliche Momente im Leben widerspiegelten. "Das inspirierte mich zu diesem Album. Als ich mit Aaron Dessner ‘Subtract’ aufnahm, funkte es gleich zwischen uns", erzählte er begeistert. "Wir haben nonstop geschrieben und aufgenommen und dieses Album entstand aus dieser Partnerschaft. Ich finde, er hat das Herbstgefühl so wunderbar mit seinem Sound eingefangen, und ich hoffe, alle lieben es so sehr wie ich", sagte Ed Sheeran glücklich. Ob man dessen Herbstvariarionen auch in 100 Jahren noch hören wird, bleibt natürlich abzuwarten.

