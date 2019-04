Allgemein | STAR NEWS

Neuer Karrieresprung: Rita Ora vertreibt in Zukunft ihren eigenen Tequila

Die britische Popsängerin Rita Ora (28) wird in naher Zukunft unter die Schnapsbrennerinnen gehen und ihren eigenen Tequila auf den Markt bringen. Das hat unter anderem das 'Billboard'-Magazin verkündet. Wie die Sängerin verriet, werde sie beim Kreieren und Brennen der Sorten mit der ersten weiblichen Tequila-Schnapsbrennerin Stella Anguiano zusammenarbeiten. Der Tequila soll in der Don Roberto Brennerei in Mexiko entstehen.

Tequila von Frauen für Frauen

Mit dieser Zusammenarbeit will Rita Ora eine neue Rolle einnehmen, wie sie gegenüber 'Billboard' angab. Ihre Arbeit als Kreativdirektorin und Aktionärin hätten es ihr erlaubt, viel Zeit und Energie in dieses neue Projekt zu stecken, welches im Kern zusätzlich starke und unabhängige Frauen hervorhebt, so die 28-Jährige.

Auch Schnapsbrennerin Stella Anguiano freut sich auf die Zusammenarbeit. "Hinter jeder erfolgreichen Familie steht eine starke Frau als Herz und Rückgrat“, erzählt Stella. "Ich bin stolz mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die von Frauen für Frauen kreiert wurde.“

Drei Sorten soll es geben

Drei verschiedene Tequila-Sorten will Rita Ora auf den Markt bringen – Blanco, Reposado und Anejo – wobei die günstigste Flasche voraussichtlich bei einem Preis von 35 Dollar starten wird. Mit diesem Geschäftsmodell reiht sich die Sängerin in eine Reihe weiterer prominenter Schnapsbrenner ein. So haben bereits George Clooney (57), Adam Levine (40) und Justin Timberlake (38) ihre eigenen Tequila-Sorten auf den Markt gebracht.

