Allgemein | STAR NEWS

Neuer Job: Millie Bobby Brown geht unter die Autor*innen

DE Showbiz - Bloß Schauspielen ist nicht genug: 'Stranger Things'-Star Millie Bobby Brown (19) veröffentlicht im September ihren ersten Roman. Sie hat sich hier Inspiration von ihrer Oma geholt, die während des Zweiten Weltkriegs in London lebte.

Tragische Geschichte

Auf Instagram freute sich die Britin über ihr neues Projekt und erzählte auch ein bisschen, worum es in dem Roman 'Nineteen Steps' geht: "Nineteen Steps ist ein historischer Roman über eine erstaunliche, mutige 18-jährige Frau namens Nellie Morris, die mit ihrer Familie in Bethnal Green im Londoner East End lebt, während um sie herum der Zweite Weltkrieg tobt. Als sich eines Nachts während eines Luftangriffs ein tragischer Unfall ereignet, sind die Folgen katastrophal - und für Nellie wird das Leben nie wieder dasselbe sein."

Millie Bobby Brown holte sich professionelle Hilfe

Ganz allein hat Millie Bobby Brown ihr Erstlingswerk dann aber doch nicht zu Papier gebracht. Sie holte sich Hilfe bei der Autorin Kathleen McGurl, die sie beim Schreiben unterstützte. Aber die Geschichte, die sie hier erzählt, ist ihr schon sehr wichtig. "Sie ist von meiner Oma Ruth inspiriert und das Buch liegt mir sehr am Herzen. Ich bin mit ihren Geschichten, wie es war, während des Krieges zu leben, aufgewachsen. Ich fühle mich so geehrt, dass ich ihre Geschichte nun am Leben halten kann." Der Verlag freut sich auch über diese "herzerwärmende" Geschichte und wahrscheinlich auch über die neue Autorin, die über sechzig Millionen Follower hat und damit gleich eine ziemlich große Zielgruppe abdeckt.

Und wer weiß, wenn das Buch ein Erfolg ist, könnte ja auch gleich ein Film daraus entstehen. Und Millie Bobby Brown könnte dann in die Rolle der Nellie Morris schlüpfen – das würde ihren Fans sicherlich gefallen, die damit leben müssen, ihr Idol bald nicht mehr bei 'Stranger Things' zu sehen.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages.com/Cover Images