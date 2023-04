Allgemein | STAR NEWS

Millie Bobby Brown schenkt ein: ‚Stranger Things‘-Star bringt eigenen Kaffee heraus

DE Showbiz - Bekannt wurde Millie Bobby Brown durch die Kultserie 'Stranger Things', doch die Schauspielerin findet offenbar reichlich Zeit, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen. So präsentierte sie schon 2019 ihre eigenen Beauty-Linie — damals war sie erst 15 Jahre alt.

Kein Tag ohne Kaffee

Florence by Mills ist in Drogerien in Großbritannien, den USA und Kanada erhältlich und läuft offenbar so gut, dass die mittlerweile 19-Jährige es jetzt angemessen fand, die Produktreihe zu erweitern. Am Donnerstag (13. April) meldete sie sich auf Instagram und kündigte ein neues Geschäftsfeld an. "Wer mich kennt, weiß, dass ich meine Tag nicht ohne Kaffee beginnen kann. Ich freue mich so sehr, dass ich endlich Florence by Mills Coffee mit euch allen teilen kann." Sie habe viel Spaß dabei gehabt, verschiedene Kaffeesorten zu probieren, um die richtige Bohne ausfindig zu machen und freue sich darauf, dass ihre Fans die Kollektion zum Start der neuen Getränkelinie probieren.

Eine ereignisreiche Woche für Millie Bobby Brown

Gleichzeitig lud Millie Bobby Brown zum Kaffeeklatsch. "Ich freue mich auf unsere Gespräche bei einer Tasse Kaffee." In ihrem Video sprach die Schauspielerin davon, dass ihr eigener Kaffee ein Traum gewesen sei, seit sie denken kann. "Ich bin so stolz auf diese Marke und hoffe, ihr liebt sie genauso wie ich." Mit der Vorstellung der Kaffee-Kollektion geht eine aufregende Woche für den Jungstar zu Ende, denn vor wenigen Tagen hatte Millie bereits ihre Verlobung mit Jake Bongiovi, dem Sohn von Sänger Jon Bon Jovi, bekannt gegeben. Am Montag hatte sie ein Schwarzweiß-Foto der beiden auf Instagram geteilt, auf dem ein dicker Klunker an ihrer Hand zu sehen ist. "Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt will ich sie alle", schrieb Millie Bobby Brown dazu.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages.com/Cover Images