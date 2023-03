Allgemein | STAR NEWS

Millie Bobby Brown: Es wird Zeit, sich von ‘Stranger Things’ zu verabschieden

DE Showbiz - Manche Schauspieler*innen haben Probleme, wichtige Rollen loszulassen, aber Millie Bobby Brown (19) kann gut Abstand von ihrer Eleven nehmen.

Die Geschichte ist erzählt

Die gebürtige Britin spielte in der Netflix-Science-Fiction-Serie die kleine Eleven und das machte sie schlagartig international berühmt. Die fünfte Staffel wird nun die letzte sein. Fans müssen tapfer sein, aber für den Star ist es eine gute Sache."Ich bin definitiv bereit, abzuschließen. Ich habe das Gefühl, dass ein großer Teil der Geschichte bereits erzählt wurde, und wir kennen sie, sie ist schon sehr lange in unserem Leben", betonte die Darstellerin im Gespräch mit "Seventeen' "Aber ich bin wirklich bereit, mich von diesem Kapitel meines Lebens zu verabschieden und ein neues aufzuschlagen."

Millie Bobby Brown ist bereit für neue Rollen

Millie Bobby Brown blickt nun frohgemut in die Zukunft: "Ich bin jetzt in der Lage, selbst Geschichten zu schreiben, die mir wichtig sind, und mich auf das große Ganze zu konzentrieren. Aber ich bin wirklich dankbar (für die Serie)." Und die Anhänger*innen haben ja auch noch eine Staffel, auf die sie sich freuen können. Es dauert noch ein bisschen, denn die Dreharbeiten beginnen erst im Juni.

In dem Interview verriet das Teenie-Idol auch seine Lieblingsserie – die HBO-Produktion 'The White Lotus'. "Es war fantastisch und einfach eine tolle Serie. Es ist wirklich schön, eine Serie wie diese zu lieben, die in jeder Folge überzeugt." Eine dritte Staffel ist geplant und sie brachte sich schon mal ins Gespräch. "Ich meine, ich würde niemals nein dazu sagen. Ich habe schon viele Serien gemacht, ich wäre bereit." Das wäre doch ein Trostpflaster alle Fans von Millie Bobby Brown.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages.com/Cover Images