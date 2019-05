Allgemein | STAR NEWS

Neuer Deal: Sarah Lombardi wird Stargast bei ‘Holiday on Ice’

Für Sarah Lombardi (26, 'Genau hier') könnte es derzeit nicht besser laufen: Nach ihrem neuen Job in der Jury von 'Das Supertalent' landet sie bereits den nächsten Deal.

'Holiday on Ice' engagiert Sarah Lombardi

Als Star-Gast wird Sarah für das neue Programm 'Holiday on Ice' auftreten. "Ich komme zurück aufs Eis bei 'Holiday on Ice'. I'm back, ich freue mich", schreibt sie begeistert auf Instagram. Endlich dürfe sie den Fans mitteilen, woran sie in letzter Zeit gearbeitet habe: "Jetzt wisst ihr es endlich, jetzt wisst ihr alles, was ich die letzten Wochen und Monate geheim halten musste. Ihr seht, dieses Jahr passiert einiges. Ich freue mich wirklich auf dieses Jahr. Weil ganz viele und tolle Sachen passieren."

Sie knüpft an Erfolg bei 'Dancing on Ice' an

Dass die Popsängerin ein Talent fürs Schlittschuhlaufen hat, bewies sie bereits eindrucksvoll in der Sat.1 Show 'Dancing on Ice'.

Dort begeisterte sie Zuschauer und Jury gleichermaßen und entschied das Finale mit Profi-Partner Joti Polizoakis schlussendlich für sich - und das trotz Verletzung. Ein Muskelfaserriss hätte ihre Teilnahme in der Sendung fast frühzeitig beendet, doch ihr unermüdlicher Kampfgeist und Ehrgeiz brachten Sarah wieder zurück und sicherten ihr schließlich sogar den Titel. "Diese Nummer kann man eins zu eins in jeder Eis-Show vorführen", erklärte der sonst so kritische Juror Daniel Weiss (50) nach dem Finale begeistert. Und das scheinen sich die Macher von 'Holiday on Ice' zu Herzen genommen zu haben.

Im Dezember geht's los

Ab Dezember wird die gebürtige Kölnerin als Gast-Star in der legendären Eiskunstshow, die ihren Ursprung in den 40er Jahren in den USA hat, auftreten. Mit den Worten "Herzlich Willkommen in der Holiday on Ice Familie Sarah Lombardi", verkündet der Instagram-Kanal von 'Holiday on Ice' die frohe Botschaft. 'Supernova' lautet der Titel der neuen Show, mit der Sarah Lombardi dann schon bald durch verschiedene Länder touren wird.

