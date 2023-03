Allgemein | STAR NEWS

Erneut Sorge um die Schauspielerin: Amanda Bynes spazierte nackt durch L.A.

DE Showbiz - Fans und Familie machen sich erneut Sorgen um Amanda Bynes (36). Eigentlich war die Schauspielerin, die wegen schwerer psychischer Probleme lange Zeit unter der Vormundschaft ihrer Eltern gestanden hatte, auf dem Wege der Besserung, doch jetzt ist sie erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Einweisung durch die Polizei

Berichten zufolge lief der Star am Sonntagmorgen (19. März) nackt durch Los Angeles. Augenzeug*innen berichten, dass Amanda dann ein Auto angehalten und den Insassen erzählt habe, sie käme "gerade aus einer psychotischen Episode”. Anschließend soll sie selbst die Rettungskräfte gerufen haben. Die brachten sie zunächst auf eine Polizeiwache, dort wurde zu ihrer eigenen Sicherheit eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik angeordnet. Diese dauert in Fällen wie diesen in der Regel 72 Stunden. Zurzeit soll sich die Darstellerin noch in Behandlung befinden.

Höhen und Tiefen bei Amanda Bynes

Einen offiziellen Kommentar von Sprecher*innen von Amanda Bynes gibt es noch nicht. Am Sonnabend hätte die Schauspielerin eigentlich auf einer Convention im Connecticut Convention Center auftreten sollen, hatte die Teilnahme aber gesundheitsbedingt abgesagt.

2014 hatte sie bekannt gegeben, dass sie an einer bipolaren Störung leidet. Dem waren immer wieder psychische Probleme und Drogenmissbrauch vorangegangen. Ihre Eltern übernahmen daraufhin die Vormundschaft für ihre Tochter, doch dieses Arrangement wurde im März 2022 beendet, nachdem die Darstellerin erhebliche Fortschritte bei ihrem Wohlbefinden und ihrer Mental Health gezeigt hatte. Es bleibt abzuwarten, ob es sich bei den Vorkommnissen am Sonntag um einen einmaligen Zwischenfall handelt oder ob es Amanda Bynes wieder schlechter geht.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com