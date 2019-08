Allgemein | STAR NEWS

Neue Nachbarn gesucht: Sylvie Meis vermietet 4.800-Euro-Wohnung in Hamburg

DE German Stars - Sylvie Meis (41) hat es sich die letzten Jahre in ihrem Hamburger-Luxusappartement gut gehen lassen – ihr Kleiderschrank nahm eine Fläche von 155 Quadratmetern ein. Nun will die Moderatorin ('Sylvies Dessous Models') sich aber verkleinern und die kleinere ihrer beiden Wohnungen vermieten. Für 4.830 Euro Warmmiete kann man zum 1. Oktober neben ihr einziehen.

Als Familien-Residenz geplant

Eigentlich hatte Sylvie die Wohnungen gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart gemietet, die Familie wollte dort mit Sohn Damien (13) leben. Da sich das Paar dann aber trennte, zog sie vor sieben Jahren allein mit ihrem Sohn ein.

"Es ist etwas, was ich schon vor Jahren hätte tun müssen. Wir haben die zwei Wohnungen damals als Familie angemietet für einen geplanten Aufenthalt von zwei bis drei Jahren in Deutschland. Dann kam privat alles etwas anders und somit wohnen seit dem ersten Tag nur Damian und ich in zwei Wohnungen", erklärt die hübsche Blondine gegenüber 'Bild'.

Nun hat sie sich dazu entschieden, sich endlich von einer Wohnung zu trennen.

Sylvie Meis' 155 Quadratmeter-Kleiderschrank

Mit ihrem Sohn nutzt sie seit Tag eins ohnehin nur die größere der beiden Wohnungen, in der anderen stapelten sich über die letzten Jahre Schuhe, Handtaschen und Abendkleider, die Sylvie auf dem roten Teppich und zu besonderen Events trug.

"Die kleinere Wohnung wurde am Ende von mir als Kleiderschrank genutzt und da muss man ehrlich sein, das ist nach sieben Jahren lächerlich, da muss irgendwann die Vernunft einfach auch siegen", ist sich die Holländerin bewusst.

Für die potentiellen Mieter ist das eine gute Nachricht, denn das Appartement ist ziemlich luxuriös. Mit fünf Zimmern, zwei Schlafzimmern, einem Fahrstuhl zum Penthouse, einer moderne Küche und hohen Decken strotzt die Wohnung vor Glamour und der Balkon hat sogar einen kleinen Brunnen. Was will man mehr?

