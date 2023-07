Allgemein | STAR NEWS

Neue Initiative: Leonardo DiCaprio und Jeff Bezos wollen den Regenwald retten

DE Showbiz - Der brasilianische Regenwald ist die Lunge des Planeten. Jetzt machen sich Leonardo DiCaprio (48) und Jeff Bezos (59) für die Rettung der Wälder im Amazonasgebiet stark. Der Schauspieler ('The Revenant') und der Amazon-Gründer stehen an der Spitze einer neuen Initiative, mit der der Regenwald gerettet werden soll und haben tief in die Taschen gegriffen.

So wichtig ist das Amazonasgebiet

Die brasilianische Regierung hat sich mit Leos Naturschutz-Organisation Re:wild sowie Nature Solutions zusammengetan — letztere ist Teil des Bezos Earth Fund. Insgesamt 200 Millionen Dollar werden im Rahmen der Protecting Our Planet (POP) Challenge über die nächsten vier Jahre in den Ausbau geschützter Waldregionen sowie den Schutz indigener Völker investiert. "Wir fühlen uns von Brasiliens ehrgeizigen Zielen, den Amazonas zu schützen, inspiriert", erklärte Leonardo DiCaprio. Es handle sich bei der Region um eine der "wichtigsten Gegenden für die Tierwelt auf dem Planeten.".

Leonardo DiCaprio will die Zukunft des Planeten sichern

"Wir freuen uns, dass wir diese Bemühungen durch die Protecting Our Planet Challenge unterstützen können", fuhr Leonardo DiCaprio fort. Cristián Samper, Direktor bei Nature Solutions im Bezos Earth Fund, fügte hinzu: "Das Amazonasgebiet ist wichtig für die Zukunft der weltweiten Artenvielfalt und des Klimas." Man begrüße die Bemühungen des brasilianischen Präsidenten Lula und seiner Regierung.

Mit dem Programm sollen die Abholzung der Wälder gestoppt und weite Landstriche geschützt werden. Zudem will man sich in der von Leonardo DiCaprio gefördert Initiative intensiver um bereits geschützte Zonen kümmern und dabei auch die Sicherheit der indigenen Völker einbinden.

Bild: Robert Smith/INSTARimages