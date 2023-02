Allgemein | STAR NEWS

Leonardo DiCaprio und die 19-Jährige: Nur ein Gerücht?

DE Showbiz - Leonardo DiCaprio braucht einen guten Sinn für Humor. Dass er sich Witze über die Wahl seiner Partnerinnen anhören muss, gehört schon seit Jahren zum Tagesgeschäft für den 'Titanic'-Star. Grund ist vor allem deren Alter, denn der 48-Jährige datet anscheinend nur ungern Frauen über 25.

Twitter spottet und spottet

Ein Running Gag auf Social Media etwa geht ungefähr so: "Leonardo DiCaprio sorgt sich nur über den Klimawandel, weil er seinen Freundinnen eine bessere Welt hinterlassen will." Er bestätigte wieder einmal das Klischee, als er sich vor wenigen Monaten vom Model Camila Morrone trennte — sie war im Sommer 25 Jahre alt geworden. Doch jetzt schien sich Leo quasi selbst zu übertreffen oder wohl eher unterbieten. Seit Tagen machen Gerüchte die Runde, dass eine 19-Jährige das Herz des Oscar-Gewinners erobert haben soll. Eden Polani ist ein Model und wurde auf einer Release Party an Leos Seite gesehen. Klar, dass Social Media darüber wieder eine Meinung hatte. "Seine Freundin ist so jung, dass ihre Schulausbildung von Covid-19 unterbrochen wurde", scherzte ein Nutzer auf Twitter — wobei es sich wohl eher um eine Tatsachenbehauptung handelt.

Leonardo DiCaprio soll nach wie vor Single sein

Sollte sich das Gerücht denn bestätigen. Denn bislang gibt es außer einem Foto, welches Leonardo DiCaprio und Eden Polani in trautem Gespräch zeigt, keine Bestätigung und auch keine weitere Sichtung. Am Dienstag (7. Februar) meldete das Promi-Portal 'TMZ' denn auch unter Berufung auf einen nicht näher genannten Insider, dass Leo nach wie vor Single und keinesfalls mit Eden zusammen sei. Sie hätten einfach nebeneinander gesessen, und das war's.

Auf Twitter wird derweil weiter gescherzt. "Es läuft blendend in der Beziehung. Das einzige, was schwer ist, ist wenn ich mit ihr reden muss!" machte sich jemand über das Problem lustig, bei dem Altersunterschied gemeinsame Interessen zu finden. Ein anderer schrieb mit Bezug auf den neuen Alters-Weltrekord bei Hunden (der vierbeinige Oldie Bobi aus Portugal ist offiziell 30 Jahre alt): "Es gibt jetzt einen Hund, der älter ist als Leonardo DiCaprios Freundin. Überlegt euch das mal!"

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com