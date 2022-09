Allgemein | STAR NEWS

Leo wieder auf Brautschau: Leonardo DiCaprio flirtete auf einer Party mit Gigi Hadid

DE Showbiz - Leonardo DiCaprio (47) ist wieder Single, nachdem er sich von seiner letzten Freundin, dem Model Camila Morrone (25) getrennt hat. Nun ist der Hollywoodstar mit dem Faible für deutlich jüngere Models offenbar bereit für die nächste romantische Frischzellenkur.

Leonardo DiCaprio feierte mit Gigi Hadid

Die Gerüchteküche hat diese zwei schon einige Tage im Visier, aber als Leonardo auf einer Party sehr vertraut mit Supermodel Gigi Hadid (27) schien, erhärtete das den Verdacht, dass sie wohl seine Nächste ist oder wird. Am Montag (12. September) wurden sie in New York erstmals zusammen gesehen, als sie einander bei einem Event, das Leos Freunde Richie Akiva und Darren Dzienciol im Casa Cipriani veranstalteten, ins Ohr flüsterten.

Ist Gigi schon zu alt?

Insider sind jedoch schon länger überzeugt: Diese beiden fühlen sich wohl miteinander. "Sie lernen sich besser kennen", verriet einer, der meint, es zu wissen. "Leo ist definitiv hinter Gigi her", ergänzte ein weiterer Augenzeuge. Und ein Dritter meinte: "Man sieht sie zusammen in einer größeren Gruppe abhängen. Es sind nur wenige Wochen seit der Trennung vergangen. Seitdem verbringt er viel Zeit mit Freunden und der Familie." Gigi Hadid ist auch zu haben, nachdem ihre Beziehung mit Zayn Malik, mit dem sie eine zweijährige Tochter namens Khai hat, endete. Allerdings müsste Leonardo DiCaprio dafür ein kleines bisschen von seinem Beuteschema abweichen, denn normalerweise datet er niemanden über 25 – vielleicht macht er für die schöne Gigi, die zwei jahre älter ist, ja mal eine Ausnahme.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com