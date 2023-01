Allgemein | STAR NEWS

Neue Einzelheiten über Jeremy Renners Unfall: Er wollte seinen Neffen retten

DE Showbiz - Noch immer kommen neue Einzelheiten über den Horror-Unfall von Jeremy Renner ans Licht. Der Schauspieler war am Neujahrstag von seinem eigenen Schneepflug überrollt worden, wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Zwei OPs — und es könnten noch mehrere folgen

Mehr als 30 Knochen hatte sich der Marvel-Darsteller gebrochen, der seinen 52. Geburtstag auf der Intensivstation feierte und bereits zwei Mal operiert wurde. Mittlerweile erholt er sich zuhause von der Katastrophe, bekommt Krankengymnastik. Ein Insider berichtete vor wenigen Tagen, dass der Star vielleicht noch weitere OPs über sich ergehen lassen muss. "Die Ärzte verteilen die OPs, um dem natürlichen Heilungsprozess des Körpers Zeit zu geben", hieß es auf 'MailOnline'. Mittlerweile sind neue Einzelheiten über den Unfallhergang bekannt geworden.

Jeremy Renner ist ein waschechter Actionheld

Demnach hatte Jeremy Renner am Neujahrstag nach starkem Schneefall seinem Neffen helfen wollen, dessen Auto unter den Schneemassen begraben war. Jeremy zog den Wagen mit seinem Schneepflug auf die Straße. Anschließend stieg er aus, das Gefährt geriet ins Rutschen. Der Polizeireport von Washoe County, bei dem Einzelheiten redigiert wurden, liest sich wie ein Script für einen von Jeremys Superhelden-Filmen: "Als er vom PistenBully abstieg, erkannte er, dass dieser direkt auf seinen Neffen zufuhr. Er hatte Angst, (sein Neffe) würde getroffen, also wollte er den PistenBully umlenken." Dabei sei er auf eine der Raupenketten des Schneepflugs gesprungen, um wieder ins Fahrerhäuschen zu gelangen und sein dabei unter die Ketten geraten. Ein technisches Versagen schließt die Polizei indes nicht aus — angeblich soll es mit der Anzeige der Notbremse in Jeremy Renners Fahrzeug Probleme gegeben haben.

Bild: Roger Wong/InStar/Cover Images