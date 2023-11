Allgemein | STAR NEWS

Jeremy Renner nach seinem Schneepflugunfall: Zehn Monate der Genesung

DE Showbiz - Jeremy Renner (52) hatte am 1. Januar 2023 einen beinahe tödlichen Unfall mit einem Schneepflug. Vor zehn Monaten konnte der Hollywood-Star ('The Avengers') nach einigen Wochen im Krankenhaus seinen Weg zurück ins Leben beginnen, woran er sich jetzt auf Instagram erinnerte.

Schwerer Weg zurück ins Leben

"Heute sind es zehn Monate der Heilung", sagte Jeremy in einem Video, dass ihn beim Seilspringen auf seiner Auffahrt zeigt. "Erster Versuch, irgendeine dieser Aktivitäten auszuüben, und ich weinte Tränen der Freude, Hoffnung und Dankbarkeit für all die Unterstützung, zusammen mit meiner Familie und Freunden." Und er fügte hinzu: "Es gibt viele Gründe, warum ich mich weiter anstrenge, aber ihr seid mein Treibstoff."

Jeremy Renner kennt jetzt jede Form der Therapie

Am 1. Januar war Jeremy Renner bei seinem Haus in Reno im US-Bundesstaat Nevada so schwer verunglückt, dass er sich mehr als 30 Knochen brach. "Ich habe seit dem 14. Januar JEDE Form der Therapie ausprobiert", erklärte der Star in einem früheren Posting. "Jeden Tag, endlose Stunden der Physiotherapie, Peptidinjektionen, intravenöse Infusionen, Stammzellen und Exosome, Rotlichttherapie, hyperbare Sauerstofftherapie mit 2 bar, kalte Tauchbäder, und die Liste geht weiter und weiter." Aber er weiß auch: "Meine großartigste Therapie war mein Geist und der Wille hier zu sein und mich anzustrengen, wieder gesund zu werden, damit es mir besser geht." Und die Geschichte seiner Genesung macht Jeremy Renner zu einem wahren Superhelden.

Bild: Faye's Vision/Cover Images